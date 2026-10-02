香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）在名古屋亞運為香港網球隊取得歷史性突破！在昨日（10月1日）舉行的網球男單8強賽事中，黃澤林展現強大發球威力，僅花約1小時便以直落兩盤6:3及6:0擊敗泰國球手卡西迪（Kasidit Samrej），強勢晉級4強，由於賽事不設季軍戰，已為港隊穩奪一面獎牌，打破香港網球隊64年來的亞運單打獎牌荒。今早的網球男子單打準決賽，黃澤林會對戰烏茲別克球手蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov）爭入決賽。



黃澤林在名古屋亞運男單8強直落兩盤擊敗泰國球手，成功躋身4強，為港隊鎖定獎牌。（資料圖片/趙子晉攝）

這位22歲球手面對鏡頭時，最常提到的不是發球上網，而是「滑蛋叉燒飯」。在外征戰多年，他毫不掩飾自己的「亞洲胃」，而且還喜歡聽廣東歌，更會在球場外聽陳奕迅（Eason）的歌減壓，由飲食到聽歌口味，完全是地道的香港人。



從滑蛋叉燒飯到廣東歌，黃澤林即使長年征戰海外，生活習慣仍充滿香港元素。（Threads@coleman_wong）

黃澤林自認「亞洲胃」 滑蛋叉燒飯成最強Comfort Food

黃澤林經常拿着球拍在海外比賽，每次回港，他必定要吃叉燒飯和飲茶，最想念的是過橋米線。「港式口味絕對是comfort food般存在」，黃澤林曾在接受訪問時這樣形容。對長年旅居酒店的職業球員來說，一碗滑蛋叉燒飯的意義，大概等同一通回家的電話。他回港時也會光顧街邊小食，煎釀三寶中特別喜愛翠玉瓜。即使人在海外訓練，在他的社交平台上仍可見他四處尋找亞洲菜式。

滑蛋叉燒飯是不少港人的Comfort Food，亦是黃澤林最掛念的港式美食之一。（Threads@coleman_wong）

黃澤林曾透露，每次回港都會特別想吃叉燒飯及飲茶。（Threads@coleman_wong）

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父母愛心補給 味覺印證香港人身份

黃澤林的「亞洲胃」源於家庭的飲食習慣，每當要到外國訓練，他的父母都會替他準備維他奶麥精和即食麵。他曾表示最想念香港的過橋米線，而這些港式食品對於黃澤林來說，就是「我在香港長大」的身份證明。

球場上的黃澤林以發球及進攻見稱，場外則與不少香港年輕人一樣愛港式美食及廣東歌。（IG@coleman_wong）

Threads分享開賽前廣東歌單：聽陳奕迅歌曲減壓

飲食之外，常聽的歌單是他另一道安全感結界，「在外國聽廣東歌，對我來說是一種親切感」。黃澤林習慣在球場外戴上耳機，特別喜歡聽陳奕迅的歌曲來紓緩賽場壓力，最喜歡《Life Goes On》、《綿綿》及《葡萄成熟時》。陳奕迅於九十年代出道，當時黃澤林還沒出生，沒料到其後Eason卻成為他的球迷，而他更與Eason女兒陳康堤譜出戀曲。

早前黃澤林在社交平台Threads回答網友提問時，當被問及「開賽前歌單」時，他又列出 JFFT、Byejack、Tyson Yoshi、YT大哥等香港歌手名字，站上國際體育舞台後，他的文化光譜仍扎根香港。

JFFT、Byejack、Tyson Yoshi及YT大哥等名字，都曾出現在黃澤林分享的歌單之中。（Threads@coleman_wong）

叉燒飯熱量高 油炸街頭小吃亦不宜多吃

政府食物安全中心數據顯示，叉燒飯每100克的熱量約為200大卡，在常見的燒味飯中屬於熱量與脂肪最高的類別之一，而不少油炸的街頭小吃產生的自由基亦會加速身體衰老，不宜多吃。