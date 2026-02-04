1973年違泊牛肉乾熱傳　網民熱議罰款驚呼好貴：工廠工人2天日薪

這張「牛肉乾」不是普通人負擔得起！近日網上流傳1張1973年的車輛違泊罰單，該張罰單是香港回歸前由皇家香港警察發出，引來網民熱議當年「牛肉乾」的模樣和罰款是多少。



有眼利網民指出，罰單底下已列明罰款金額，認為以當年物價來說，算罰得重，「工廠包裝工人2天日薪工資！」、「70年代普通打工仔得幾百蚊，計返通脹等於而家過千」、「當年1A巴士4毫，小童2毫，而家$8.2，差20倍，所以而家牛肉乾平啲」。



近日網上流傳1張1973年的車輛違泊罰單，引來網民熱議當年「牛肉乾」的模樣和罰款。（facebook群組「車cam L（香港群組） 」圖片）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文問道：「73年牛肉乾交幾多錢？」他分享了1張皇家香港警察於1973年5月4日發出的車輛違泊罰單，見到車主於「九龍城道美亞廠對面」違泊，定額罰款為30元，車主須於7天內繳交罰款。

1973年違泊牛肉乾熱傳 罰款成焦點

不少網民驚訝當年「牛肉乾」十分昂貴，「嗰時1個普通文職，1個月幾錢人工，上網睇得300至350元，罰$30都好金！」、「當年新入職警察，如果有高中學歷（紅膊頭），月薪$1000。當年罰$30，比例上貴過而家$400幾倍」。

有人憑罰單右下角署名處的「W/SGT」，認出是「女沙展（警長）」發出。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

網民：女沙展發出 讚手字寫得幾好

另有網民表示，當年科技發展仍未發達，諸多文件都需手寫，笑言警察每發1張罰單等於罰抄1次，「呢張真係抄牌⋯⋯罰阿sir」，有人憑罰單右下角署名處的「W/SGT」認出是「女沙展（警長）」發出，有人讚賞字體秀麗，「重點係手字寫得幾好」。