屯門私家車停巴士站　女司機等朋友上車　後車響咹：玩乜X嘢啊！

將私家車停泊巴士站行為自私！有司機近日於網上發「車cam（行車記錄儀）」影片，公審1名紫色私家車女司機將車停泊在屯門公園外、屯門鄉事會路巴士站等朋友上車，他多度響咹兼大罵「X你個老X！喂！玩乜X嘢啊！」。



網民留言批評紫車司機，「啲人成日覺得香港任何地方都可以停車、上落客」、「停喺巴士站度，要罰款兼扣分，畀條片交通部做嘢」。



有司機近日於網上發「車cam（行車記錄儀）」影片，公審1名紫色私家車女司機將車停泊在屯門公園外、屯門鄉事會路巴士站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片批評，「呢個女人真係犀利！停喺巴士站！玩住電話等個朋友上車！巴士站呀！點解你要停喺度呢！算我放過你！」。

屯門私家車停巴士站 後車司機響咹：玩乜X嘢啊！

「車cam」影片見到，事發於10月6日下午近6時下班時間，不少市民在屯門公園外、屯門鄉事會路巴士站大排長龍，1輛紫色私家車騎線停在巴士站及慢駛，在其後面的片主不滿，多度響咹兼大罵「X你個老X！喂！玩乜X嘢啊！」。後「車cam」視角見到，1名穿白色上衣的女子從行人路衝出，跑向紫色私家車。

X你個老X！喂！玩乜X嘢啊！ 後車司機大罵紫車司機

1名紫色私家車女司機將車停泊在屯門公園外、屯門鄉事會路巴士站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1名紫色私家車女司機將車停泊在屯門公園外、屯門鄉事會路巴士站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車cam視角▼▼▼

後車cam視角見到，1名穿白色上衣的女子從行人路衝出，跑向紫色私家車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車cam視角見到，1名穿白色上衣的女子從行人路衝出，跑向紫色私家車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車cam視角見到，1名穿白色上衣的女子從行人路衝出，跑向紫色私家車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車cam視角見到，1名穿白色上衣的女子從行人路衝出，跑向紫色私家車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車cam視角見到，1名穿白色上衣的女子從行人路衝出，跑向紫色私家車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車停泊巴士站有什麼刑罰？會被罰款多少？

根據運輸署運輸署《道路使用者守則》，車輛不准於巴士站、公共小型巴士站或的士站（特許使用者除外）停車，更切勿上落客貨。

根據香港《道路交通(交通管制)規例》，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車，定額罰款600元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）