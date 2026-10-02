有片｜綠的司機屯門公路行駛違法滑手機　紅的的哥：架車左搖右擺

連的士行家也不恥此違法行為！有紅的的哥於網上發文發片，有綠的司機於馬路行駛期間違法使用手機及平板電腦，並用觸控筆滑動，直言「唔係見佢左搖右擺，我都唔會追上去睇」。樓主向《香港01》表示，事發於屯門公路往元朗方向，近屯門位置，坐在他車上的乘客目擊並拍下影片。



網民留言揶揄，「揸緊波音737咁，好多儀器喺前面」、「睇佢咁款，打埋essay（論文）都仲得」，亦有人批評，「唔怪之得的士咁多意外啦，一路行一路玩電話，唔死就奇」。



有紅的的哥於網上發文發片指，有綠的司機於屯門公路行駛期間左搖右擺。（Threads@taxi.heidc9）

發文紅的的哥於Threads寫道「師兄，睇嚟綠的唔係咁搵到食，要咁樣搞先得」，直言「唔係見佢左搖右擺，我都唔會追上去睇」。

綠的司機屯門公路行駛違法滑手機

影片見到，該部綠的車頭放有各1部手機及平板電腦，司機行駛期間一直使用觸控筆專注滑動手機，十分危險，亦見到如樓主所述綠的「左搖右擺」，未能行走直線的情況。

樓主直言，「唔係見佢左搖右擺，我都唔會追上去睇」。（Threads@taxi.heidc9）

該部綠的車頭放有各1部手機及平板電腦。（Threads@taxi.heidc9）

紅的的哥：乘客告知情況兼拍片

樓主向《香港01》表示，事發於9月27日晚上10時左右，屯門公路往元朗方向，近屯門位置，坐在他車上的乘客告知「隔籬架車咁多手機」，於是他加速上前察看，其間乘客拍下影片，綠的司機除滑動手機外，還有使用平板電腦。

綠的司機行駛期間一直使用觸控筆專注滑動手機。（Threads@taxi.heidc9）

網民討論的士行業現況：市面平台太多，打散顧客及司機

「夜晚大把紅的都係咁喇」



「師兄，呢啲先搵到食，乖乖地等兩部手機仔嗰啲就真係食屎」



「市面太多平台，打散晒啲客同埋司機，政府唔肯帶頭整合成1個平台方便市民叫車，司機為搵食，永遠都會係咁。另外，政府除監管司機外，仲要監管平台、車行、車主及打理人，否則永遠唔會搞得好呢行」



網民留言揶揄，「揸緊波音737咁，好多儀器喺前面」。（Threads@taxi.heidc9）

司機未專注道路隨時涉違「不小心駕駛」

司機在駕車時使用各種電子儀器或處理其他事務，漠視其他道路使用者的安全，有機會觸犯香港法例第374章《道路交通條例》第38條不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

另根據第374A章《道路交通(車輛構造及保養)規例》，除關於汽車現況資料或導航功能的視象顯示器外，任何人不得在駕駛座前面或司機可看到的地方，安裝任何視象顯示器，任何人若安裝或使用違法的電視屏幕，最高可被罰款1萬港元及監禁6個月。

有網民批評，「唔怪之得的士咁多意外啦，一路行一路玩電話，唔死就其」。（Threads@taxi.heidc9）

車輛車頭只可放多少部流動電訊裝置？有尺寸限制？

而運輸署網頁列明司機使用流動電訊裝置的法例要求，駕駛時司機前方不可放置多於兩部流動電訊裝置（即流動電話、平板電腦或手提電腦），司機所看到的裝置屏幕的對角長度不可大於19厘米。

有關裝置不能阻礙司機留意道路及交通情況；及任何裝配在車上以提供對道路及交通情況的間接視野的鏡子、裝置或顯示器部件。

此外，司機在車輛移動時，不可以手持或夾在頭及肩膀間的方式使用流動電訊裝置，或以手持方式使用任何受規管電訊設備，亦不可以手持方式使用該等裝置/設備的任何附件。

任何司機如無合理辯解而違反上述規定，最高可判處第1級罰款（2,000港元）。



（Threads@taxi.heidc9 / 運輸署）