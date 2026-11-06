8款無糖飲品被控含糖　美星巴克：已公開營養數據　標籤如何看？

習慣在星巴克（Starbucks）點選「無糖」飲品減肥控糖的消費者要留意！星巴克早前在美國西雅圖聯邦法院遭遇消費者集體訴訟，指控旗下8款標榜「無糖」的蛋白飲品涉嫌虛假宣傳。該批飲品實際含有來自牛奶的大量天然乳糖，特大杯裝含糖量高達21克、熱量達340千卡（kcal），遠超無糖標準。星巴克回應指控「毫無依據」，表示已完整公開營養資訊，會積極應訴。案件揭示「無添加糖」與「零糖」之間的概念差異，提醒消費者選購時不能只看宣傳標籤。



星巴克近日在美國西雅圖聯邦法院遭遇消費者集體訴訟，指控旗下8款標榜「無糖」的蛋白飲品涉嫌虛假宣傳。（AI生成圖片）

涉事飲品有哪些？每杯含糖多少克？

據路透社報道，涉事產品為星巴克於2025年9月推出、「重返星巴克」（Back to Starbucks）餐牌中的8款蛋白飲品，包括無糖香草蛋白拿鐵、無糖焦糖蛋白拿鐵、無糖香草蛋白抹茶、無糖焦糖蛋白抹茶，以及對應的4款冰飲版本。

涉事產品為「重返星巴克」（Back to Starbucks）餐牌中的8款蛋白飲品。（Starbucks官網截圖）

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起訴書指出，以特大杯（Venti，20至24安士）為例，每份飲品含糖量高達13至21克，熱量亦達270至340千卡（kcal）。原告律師團隊表示，現時美國約75%消費者有減糖或戒糖需求，星巴克利用消費者追求健康的心理進行虛假宣傳，且未按聯邦法規在包裝或宣傳上標註「本產品非低熱量食品，不能用於減重」的警告字眼。

今次案件的特殊之處，在於爭議焦點落在鮮奶及乳製品自帶的「天然乳糖」，而非額外添加的人工糖分。（Starbucks官網截圖）

今次案件的特殊之處，在於爭議焦點落在鮮奶及乳製品自帶的「天然乳糖」，而非額外添加的人工糖分。（Starbucks官網截圖）

無糖飲品含天然乳糖？無糖標準如何界定？

根據美國FDA（美國食品及藥物管理局）法規，食品若要在包裝上使用「無糖（Sugar Free）」營養標籤，每份標示食用量（Reference Amount Customarily Consumed，飲品基準通常為12液體安士/約360毫升）含糖量必須少於0.5克。食品界近年雖不乏因「無糖」標籤引發的訴訟，但過去多涉及阿洛酮糖（allulose）等代糖；今次案件的特殊之處，在於爭議焦點落在鮮奶及乳製品自帶的「天然乳糖」，而非額外添加的人工糖分。

今次案件的特殊之處，在於爭議焦點落在鮮奶及乳製品自帶的「天然乳糖」，而非額外添加的人工糖分。（Starbucks官網截圖）

星巴克反駁指控無依據：已清楚披露數據

面對訴訟，星巴克發言人透過電郵發表聲明，反駁指控「毫無依據」。星巴克強調，公司早已在官方公告、實體餐牌、宣傳物料、官方網站及手機應用程式（App）中，全面且清晰地披露蛋白飲品的營養數據、無糖選項及各項自訂配方細節，並表明會積極應訴。訴訟要求的賠償金額目前待定，原告律師暫未回覆傳媒查詢。

嚴格控糖的消費者，切記不能僅憑糖漿名稱或「無糖」標籤作判斷，需核對整杯飲品的總含糖量與分量大小。AI生成圖片）

「無添加糖」與「零糖」的區別是什麼？

嚴格控糖的消費者在點選健康飲品時，切記不能僅憑糖漿名稱或「無糖」標籤作判斷，必須仔細核對整杯飲品的總含糖量與分量大小。「無添加糖」（no added sugar）並不等於「整杯無糖」（sugar-free），雖然店家可能沒有額外加糖，但鮮奶、植物奶或配料自帶的糖分依然會計入總攝取量，隨意更換奶類或添加配料更可能令糖量大增。現階段該集體訴訟尚未有任何確定的賠償安排，消費者可保留收據、電子訂單及當時的餐牌說明，以保障自身權益。