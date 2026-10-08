無人機低空突防如何破解？解放軍激光微波彈炮協同擊潰蜂群戰術

【軍事】近日，陸軍第75集團軍某旅千里機動至大漠戈壁，開展多課目、跨晝夜實彈戰術演練，全方位磨礪部隊快速反應、火力打擊、連續作戰能力，夯實防空禦敵的實戰根基。



接到機動指令後，各防空分隊快速集結奔赴預定作戰地域。抵達陣地後，雷達發現無人機蜂群超低空密集突襲陣地。

各防空分隊快速集結奔赴預定作戰地域，迅速組織抗擊。（央視新聞）

反無人機分隊迅速組織抗擊，地面激光、微波同步開機，對集群目標實施光電致盲、頻譜壓制，瓦解蜂群突擊陣型；針對少量突防的殘餘目標，格鬥無人機快速升空，實施精準獵殺；最後，高炮分隊密集攔阻射擊，清剿蜂群剩餘目標。

陸軍某旅賈京城：

本次演練緊扣實戰難點設題，立足多型防空裝備協同運用，專攻精練複雜空情判讀、突發特情處置、多手段協同打擊等核心能力，針對性補齊實戰短板，有效錘鍊官兵應急應戰、精準制空的實戰本領。

首輪抗擊剛剛結束，導調組下達陣地暴露命令，官兵快速撤收裝備機動轉場，並迅速完成新陣地的裝備布設、火力編組和隱蔽偽裝，恢復對空防禦能力。同時，雷達組網開機運行，搭建起全域覆蓋、實時跟蹤的偵察預警網絡。

各作戰單元迅速組織抗擊，成功擊毀突防目標。演練從白天持續至深夜，各作戰單元切換夜間作戰模式，雷達、光電、紅外探測裝備持續搜捕空域。

陸軍某旅賀清：此次演練立足晝夜不同戰場環境，連貫開展多類型空情抗擊、戰場機動、特情處置等實戰課題，在陌生複雜戈壁環境中摔打錘鍊部隊，穩步提升部隊快速反應、機動抗擊、持續備戰的實戰水平。

解放軍反制無人機的「鐵三角」

在解放軍新域新質裝備中，激光武器、彈炮結合武器、高功率微波武器被稱為反無人機裝備的「鐵三角」。

解放軍反制無人機的三件寶：激光武器、彈炮結合武器、高功率微波武器▼▼▼

+ 4

鐵三角，三件寶。先看這把「光之利刃」——激光武器。它是通過發射高能光束來毀傷空中無人機。戰鬥中，它沒有爆炸聲、沒有火光、沒有後坐力，發射即到達，指哪打哪，單次使用成本極低。是一種只要供電充足，就能近乎無限發射的新型武器。

接下來這款外形充滿肌肉感的裝備，炮台中央配備6管轉管炮，側面安裝4具近程防空導彈發射器，這就是「鐵三角」中的另一角——彈炮結合武器。

它集轉管炮的密集彈幕與近程導彈的精確打擊於一體，是反無人機體系中「動能攔截、末端兜底」的硬核力量。具有反應速度快、攔截火力猛、射擊精度高、機動性能好等優點，能單車獨立作戰，也能融入網信體系聯合防空。在近年的多元化實戰演訓中，作為末端防禦中的一把「利刃」，高效減少了低慢小目標的威脅。

「鐵三角」中的最後一角，也是三件反無人機裝備中身形最高的高功率微波武器。高聳的面板與車輛融合一體，背後搭載一顆探測雷達。它採用8×8高機動底盤，可瞬間釋放微波脈衝，通過破壞無人機內部電子元器件使其失效墜毀。與激光的「點對點」不同，它主打大面積「面殺傷」，一次攻擊即可對成片無人機蜂群實施抗飽和毀傷，是應對「集群化」威脅的殺手鐧。

從彈炮結合的近距硬殺傷，到激光、微波的軟硬兼備——「鐵三角」以「彈、炮、光、電、波」織就一張低空反無人天網。它與雷達、光電、電子偵測等探測手段互為支撐，融入「遠程預警發現、中層電子壓制、近層動能攔截」的分層防禦體系，正在成為解放軍應對智能化戰爭、捍衛低空安全的新質戰鬥力。

專家解讀：讀懂戰場無人機的攻防博弈

事實上，無人機作戰早已成為各國軍隊高度重視的新焦點，那麼，無人機給現代戰爭帶來了什麼變化？

在近幾年的局部地區武裝衝突中，無人機，特別是自殺式無人機得到了廣泛的使用，它可以對對方重要的高價值軍事目標和基礎設施造成重大威脅和損傷。

無人機作戰早已成為各國軍隊高度重視的新焦點。（央視新聞）

除了自殺式無人機之外，各國還廣泛使用察打一體無人機、高隱身的偵察無人機等，可以說無人機已經成為現代戰爭重要的作戰力量。

軍事評論員張學峰表示，目前廣泛使用的自殺式無人機有三低的特點：

第一是研製門檻低，有的無人機可以視為大號的航模，採用螺旋槳動力裝置，簡易的導引系統，有的採用商用無人機進行改裝。所以不僅大國可以研製，小國、技術實力並不強的國家和武裝實體也可以研製和獲得，導致這類無人機呈現擴散的趨勢。



其次是成本比較低。一架比較典型的200公斤級的自殺式無人機，成本只有幾萬美元，更小一些的多旋翼無人機甚至只要幾千美元，成本低就意味着可以大量採購和使用。比如俄烏衝突中，雙方一晝夜的發射量可以達到千架以上的規模，這種集群式的攻擊增大了對方攔截的難度。



第三，從飛行特徵上看，通常飛行高度比較低，再加上它本身尺寸不大，雷達反射面積比較小，增大了對方攔截的難度。



別看這類無人機技術門檻低、造價低廉，但想要有效防範，防禦一方的壓力將陡增。

張學峰：面對無人機，傳統的防空系統出現了很多問題，比如發現難、攔截貴、防不住。因為傳統的防空系統主要針對對方的戰機、巡航導彈、彈道導彈，而這些小型無人機屬於典型的低慢小目標，地面防護系統受限於地形地物的遮蔽、地球曲率的影響，對這類低慢小目標本身探測距離就會非常近，難以實現全空域覆蓋。

張學峰介紹，從國際上看，傳統的防空系統單次使用的成本偏高，遠程防空導彈單價數百萬美元，近程防空導彈也需要幾十萬美元、幾萬美元，這樣攔截的效費比非常低，關鍵是這種導彈的產量是有限的，都用導彈攔截會很快地消耗殆盡。再加上自殺式無人機是近年來剛開始大規模投入戰場使用的，有針對性的新型攔截手段沒有得到充分的運用。

所以，近年來局部地區武裝衝突中，在面對對方無人機的蜂群式、飽和式攻擊時，即便能攔截大部分無人機，但總有一定數量的無人機成功突防，給防禦一方造成不小的損失。

專家解讀：如何破解反制無人機成為世界各國的新課題

既然傳統防空體系應對小型自殺式無人機困難重重，那該如何破局？探索高效反制無人機的手段，已然成為世界各國軍隊的新課題。

小型自殺式無人機如何反制已成各國軍隊首要課題。（央視新聞）

張學峰：反制這類低成本自殺式無人機已經成為世界各國以及很多軍隊的新課題，而且也確實拿出了一些比較新的方案。比如格鬥型無人機，國外也稱之為攔截型無人機，我們也可以把它稱之為防空型的巡飛彈，這種彈藥成本遠遠低於幾百公斤的自殺式無人機，但能有效地對它進行攔截，攔截的效費比很高。

目前俄烏戰場上都廣泛使用了這種攔截型的無人機，甚至還在開發採用噴氣動力的攔截型無人機，攔截的目標種類不斷擴大。

再比如，使用定向能武器，包括激光武器和微波武器，這兩類武器的共同特點是單次使用的成本比較低。激光武器可以進行干擾，也能精確打擊來襲的目標。微波武器的覆蓋範圍更大，可以應對蜂群式的攻擊。

除了以硬殺傷為主，還可以通過電子干擾的方式，壓制干擾無人機的衛星導航信號，干擾它的控制通道。通過綜合運用傳統防空系統和新型攔截手段，可以極大地提高對無人機的攔截概率，大幅降低攔截成本。

各類軟硬殺傷手段豐富了反無人機的攻防選項，但想要實現有效攔截，首要前提是能夠及時發現目標。

張學峰：

解決攔截問題，首先要解決看得見的問題，那麼可以通過綜合運用雷達、光電、紅外和聲學探測系統，並採用分佈式系統，來大幅度提高對無人機的探測距離和探測有效性。

同時，通過使用預警無人機來提升對低空無人機的探測距離，而戰機、武裝直升機在攔截無人機方面也有獨特的優勢。我們已經擁有了豐富的探測和攔截手段，立足複雜環境進行晝夜間連續的抗擊訓練，有助於我們打贏未來的反無人機戰爭。

相關閲讀：解放軍無偵-7高空巡弋黃岩島 專家拆解雙翼無人機高空作戰優勢