國際學校加拿大華人女教師被爆與未成年女學生越軌　曖昧私訊曝光

9月14日，加拿大曼尼托巴省教師專業行為監管機構作出裁決：取消Janice Wen Ying Ma的教師資格，自當日起，她不得在曼尼托巴省境內任教，也不得在任何獲得曼省認證的教育機構任教。



這份22頁的裁決認定，她在中國廣州一所使用曼省課程體系的國際學校任教期間，與一名未成年學生發生了不當身體接觸，並保持「帶有情感親密性質」的私人線上交流。

而整件事的起點，是2025年5月14日一段不到15秒的閉路電視片段，裁決同時下令不得公開那名學生的身份——在整份文件裏，她被稱作「學生A」。

涉事的廣州祈福英語實驗學校國際部。（cliffordschool.org）

一段15秒的監控和一份22頁的裁決

時間是2025年5月14日上午11點左右，地點是廣州一所國際學校的一間空置戲劇教室。

一名教師路過時發現了異常：教室裏只有這名同事和一名學生在單獨相處，他隨後向時任校長報告，校方調出了監控，監控拍下的過程是：Ma與學生先在教室裏交談，一路走向通往後方房間的走廊；隨後兩人在閉路電視監視器的一個部分死角裡擁抱，持續約15秒；接着兩人短暫進入一間沒有安裝攝像頭的儲物間。

當另一名成年人進入該區域時，Ma從旁邊的樓梯間離開，而學生則匆忙做出「剛從洗手間出來」的樣子，再去和那名成年人打招呼。

發現異常的這名教師叫傑西安德希爾（Jesse Underhill），他在聽證會上作證說，當學生告訴他「自己是一個人」時，他覺得「非常反常」——因為他確信自己看到Ma跑進了後面的樓梯間，他隨即把這件事報告給了時任校長。

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校名是廣州祈福英語實驗學校國際部（Clifford International School），位於廣州，開設1到12年級，運行曼尼托巴省課程體系，多數教師持有曼省教師資格，Ma在這所學校教藝術，兩年多前入職。

校長隨後分別約談了Ma和這名學生，據他在聽證會上的證詞，兩人的說法與閉路電視片段對不上，他記錄道：

看了錄像之後，我們看到教師與學生之間有不當接觸，他們的說法無法互相印證。

當天，校方讓Ma停職離校，隨後將她解僱，並把調查材料提交給了曼省教育部門。

裁決簽發日期是2026年9月14日，這一次，曼省的處理不是停職、不是限期，而是取消教師資格。

她說那只是一個安慰的擁抱

在聽證會上，Ma為自己作了完整的否認，她否認與學生之間存在任何超出師生關係的戀愛或情感聯繫，她說那個擁抱只是安慰——這名學生向她傾訴了私人的事情，情緒低落，她只是試圖提供支持。

她把自己描述成一名經驗不足的新教師，在處理學生情緒問題時作出了錯誤的判斷，她還在聽證中表示：

我否認任何超出（恰當）師生關係的浪漫或情感聯繫。

這場聽證在2026年7月21日以視訊會議方式進行，Ma沒有請律師，自己為自己辯護。

紀律小組沒有接受她的解釋，三名成員——公共代表戈登舒馬赫（Gordon Schumacher）、曼尼托巴省學校董事會協會提名的艾莉森布里耶（Alison Bourrier），以及溫尼伯一所私立學校校長凱文斯特納（Kevin Sterner）——的意見是一致的。

裁決給出的理由有兩層：

第一層是場合本身：即使這名學生當時確實需要情緒支持，也不足以解釋一名教師為什麼要在校園裏較為隱蔽、缺乏監督的區域，與一名未成年學生單獨互動。

第二層更要緊——裁決指出，證據顯示此前已經有人提醒過她要遵守職業界限，也就是說，這個問題不是第一次被提出來。



裁決裏最重的一句話是這個：「紀律小組尤其關切的是，這名教師在校方調查之前、調查期間和調查之後，都反覆無視職業界限。」「之前」、「期間」、「之後」這三個時間點，把後面幾段的內容串了起來。

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讓裁決站住的不只是那15秒

除了監控，另一項關鍵證據來自Instagram上的聊天記錄，這些記錄是學生家長在事發後不久交給校方的，據聽證會上展示的內容，它們的交換時間，是Ma當天被停職之後的幾個小時；語言是英文和中文混用；而參與對話的，是這名學生與一個身份不明的帳號。

聊天涉及的內容包括：這次停職、停職是否會導致當事人被「送回加拿大」、如何準備一套說法，以及兩人之間的一次接吻。其中一條消息提到，兩人某次接吻的地點，是攝像頭拍不到的，這名學生用「baby」這類親暱稱呼來稱呼對方帳號。

短訊揭露Ma疑曾與未成年學生接吻，成關鍵證據。（《百合戀人》劇照）

還有一條消息在教這名學生，如果被問到擁抱的事該怎麼解釋——大意是讓她把那次擁抱說成一次普通的安慰。

這些內容出現在一名成年人與一名未成年學生的私聊裏，具體內容，這裡不覆述更多。

Ma否認這些訊息是她發的，她說自己絕不會用這種方式和學生交流，並提出那個Instagram帳號可能是由學生的母親創建的。

紀律小組沒有採信，在綜合了聊天的時間、內容和周邊情況之後，小組按照「優勢證據」標準認定：發送這些訊息的帳號，確實由Ma本人使用，代表專員出庭的律師更直接地說，除了這個解釋，「沒有其他合理的可能」。

另外兩項證據，指向的是「之後」：

一是裁決認定她曾要求學生刪掉聊天記錄。小組認為，這一行為與「試圖避免這些交流內容受到審查」的意圖相符。

二是在她被停職後不到兩周，另一名學生分享的一條社交動態裏，又出現了她和這名學生擁抱的畫面。

紀律小組由此得出的結論是：這不是一次判斷失誤，而是一種持續的行為模式，裁決寫道：

這些行為不僅僅是一次判斷失誤，而是一種持續性的行為模式，令人嚴重質疑該教師是否有能力與學生保持適當的職業界限。

一個學生 一份公開禁令

關於那名學生，能說的很少，裁決沒有寫她的名字，整份文件裏只有「學生A」，這不是媒體處理，而是專員尼奧妮克拉森（Noni Classen）在聽證前就下達的公開禁令——目的是保護這名未成年人。

還有一件事需要說清楚：這不是刑事定罪，曼省這套教師監管程序適用的證明標準是「優勢證據」（balance of probabilities），也就是「更可能如此」，而不是刑事案件裏的「排除合理懷疑」。

紀律小組認定的是職業失當——一名持證教師違反了職業標準，因此不再適合繼續任教，這是行政管理體系裏的專業認定，與刑事判決是兩套不同的程序，門檻和後果都不一樣，在目前的公開訊息中，沒有與之相關的刑事程序。

處分結果是取消教師資格，裁決給出的理由，是為了保護公眾與學生安全、維護社會對教師職業的信任，同時體現行為的嚴重程度。小組認為，在一個涉及「反覆越過師生界限」的案件裏，永久禁止其繼續任教是「唯一適當的處理方式」。

裁決在前面還有一句更基本的判斷：這些行為「從根本上偏離了教師應遵守的職業標準」。Ma沒有被要求承擔聽證的相關費用，順帶一提，在這場聽證之前，曼省這套新制度還處理過一宗以「書面聽證」方式完成的案件，同樣取消了涉案教師的資格，兩種方式都會把結論公布在教師登記冊上。

為什麼中國學校的案子由加拿大來判

這可能是整件事裏，最值得普通家庭留意的一點，Clifford International School在廣州，但它運行曼尼托巴省課程體系，多數教師持有曼省教師資格——這就是曼省監管機構能管到它的原因。證書是有轄區的，但監管可以跟着證書走：一所被曼省認證的海外學校，其持曼省證書的教師，無論人在哪個國家任教，都仍在這套職業規範之內。

而Ma的情況還更特別一些，據媒體報道，她在卑詩省受訓（畢業於卑詩大學），曼省教師協會的紀錄顯示她從未加入過該省的教師工會；目前也不清楚她是否曾在曼省工作過，甚至是否去過曼省。換句話說，一個人可以在從未工作過的省份，因為自己在海外任教期間的行為，被永久取消在該省的任教資格。

同時要看清這套機制的邊界：曼省的裁決，效力只在曼省，據聽證期間的報道，她在卑詩省的教師資格證當時仍然有效、也沒有公開的限制條件。

曼省這套制度本身也還很年輕，2025年1月6日，曼省啟用了教師紀律記錄公開登記制度；今年7月21日對Ma的這場聽證，是該制度下第一次實時向公眾開放的教師紀律聽證——旁聽者必須提前至少五個工作日在線申請，聽證由三人小組進行：一名公共代表、一名學校董事會協會提名者、一名持證教師。裁決結果必須公布在登記冊上。

對家長來說，這意味着兩件具體的事：

第一，一所學校如果說自己「採用加拿大課程體系」，可以問一句——認證是哪個省給的；

第二，教師的紀律記錄是可以查的，各省都有公開登記。



這兩件事，都比招生簡章上的一句話更值得花五分鐘。

寫在最後

這件事最容易被寫歪的地方，是把它變成「哪一國老師」或者「某一類人」的問題，它其實是一個更簡單、也更有用的事實：職業資格證書是有邊界的，但職業標準是跟着證書走的。

一個人在海外任教，同樣在那套規則之內；這次的裁決，正是這套規則跨國生效的一次演示，對家長，有兩句話可以帶走：

一是選學校時多問一句：這個「加拿大課程」的認證是誰給的？老師的資歷能不能在發證省份的公開登記裏查到？

二是關於那條邊界本身——在這類關係裏，「學生有沒有表現出好感」「是不是雙方都願意」，都不是判定的關鍵，判定的關鍵是：一個成年教師，有沒有守住那條線。這正是紀律小組反覆強調的那句話的意思。



如果你自己就是老師，這條線其實並不模糊：不要和學生在沒有其他成年人在場的封閉空間裏單獨相處；不要用私人社交帳號和學生私聊；一旦意識到自己對學生產生了超出師生關係的情感，第一件事是向學校報告、請求調整，而不是把它留在兩個人之間，在多起同類案件裏，真正的轉折點往往不是第一次越界，而是沒有在第一次就告訴別人。

最後，關於那名學生：裁決本身就對她下達了公開禁令，所以在你轉述這件事的時候，也請不要去找、去問、去傳那個孩子是誰，她已經被這件事牽着走了很久，能還給她的最實在的東西，就是不再被認出來。

15秒很短，但這條線一旦跨過去，一邊是一名教師整個職業生涯的終止，另一邊是一個孩子很長一段時間的日子。

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