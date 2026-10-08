美國「華人熱門豪宅區」再爆槍擊案　丈夫疑射傷妻子逃至機場被捕

美國南加州奇諾崗發生一起丈夫槍擊妻子的案件。



警方表示，48歲的男子沈濤（Tao Shen，音譯）在家中開槍打傷妻子後，攜帶護照及其他法律文件駕車離開，隨後在洛杉磯國際機場被捕。他被抓時，身上帶著機票和大量現金，警方稱他當時正試圖離開美國。

事發地點Foxgate Lane是有名的高級住宅區，也是很多華人家庭買房安家的熱門選擇。（Google Maps截圖）

警方於10月1日公布了這起案件。Tao Shen居住在奇諾崗，從姓名拼寫來看，疑似為華人，但其族裔及國籍尚未官方公開。

槍擊發生在9月30日、星期三傍晚6點37分，地點是奇諾崗Foxgate Lane 1800號段的一處住宅，靠近Chino Hills Parkway與Grand Avenue。

奇諾谷消防區人員發現一名女子中槍後，請求警方到場。女子在現場接受緊急救治，隨後被送往當地醫院，她的姓名及具體傷勢尚未公開。

警方調查後，將槍擊者指向了她的丈夫沈某。按照此前公布的案情，他開槍後駕車離開住宅，同時帶走了護照和其他法律文件。

妻子被送往醫院，丈夫的行蹤則一路指向了機場。

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調查人員與周邊執法機構合作追查，最終在洛杉磯國際機場找到準備坐飛機離開美國的沈某。

警探Brianna Chapman表示：

他（沈濤）被捕時距離槍擊發生約4小時，身上有護照、機票和大量現金。調查人員認為，他當時正試圖出境。

不過，他準備搭乘哪一班飛機、飛往哪個國家，以及隨身現金的具體數額，目前都沒有公布。

被捕後，沈某因謀殺未遂被收押至位於Rancho Cucamonga的西谷拘留中心，不得保釋。

他於10月7日、星期三出庭。

說到案發的Foxgate Lane，可能很多南加華人都不陌生。這條街在北奇諾崗，是1994年建成的成熟社區，清一色獨棟別墅。整條街基本就是百萬豪宅的水平，所屬學區是口碑不錯的Ayala高中，出門就是99大華和Costco，是很多華人家庭買房安家的熱門選擇。

可這兩年，恰恰是這樣的「好區」，刑事案件反而越來越多。

就在兩個月前，同樣是奇諾崗：7月29日深夜，60歲的商人Shukur Aikebaer在家中遭遇離奇斷電，出門查看電閘時被槍擊，隨後被塞進汽車車尾箱帶走。警方在追捕中開槍擊斃了一名嫌疑人，Aikebaer也死在了車尾箱內。案發地Monteverde Drive，同樣是奇諾崗的高檔住宅區。

再往前，2023年9月，北加州核桃溪，同樣是華人眼中的好學區好社區：43歲的華裔男子Howard Wang在家中殺害了妻子和岳母，案發時他8歲的雙胞胎女兒就在屋裡。他還試圖開槍偽造「外人闖入」的現場，最終被控兩項謀殺。

好學區、好房子、體面的鄰居，關起門來，卻一次次傳出槍聲。每次看到這樣的新聞，都讓人心裡一沉。

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