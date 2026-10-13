返學禁帶電話　內地「藏手機神器」熱賣　鬧鐘水壺藏玄機呃過探測

為了防止學生沉迷手機，中國內地不少中小學都有嚴格的手機管理規定。然而，學校想方設法管手機，一些商家卻動起腦筋幫學生「藏手機」。水杯、檯燈、鬧鐘等物品都被改造成所謂的「藏手機神器」，有的商家還宣稱能夠躲避金屬探測儀檢查。所謂的「藏手機神器」究竟是怎麼回事？



校園「藏手機神器」公然叫賣 「防金屬探測」、「防突擊檢查」成主要賣點

記者在多個電商平台搜索「藏手機神器」等關鍵詞發現，這些所謂的「藏手機神器」品類繁多，從水杯、仿真書本、鬧鐘，到檯燈、飯盒、紙巾盒，都是學生日常生活中常見物品，價格從幾十元（人民幣，下同）到上百元不等。

為防止學生沉迷手機，內地不少中小學都有嚴格的手機管理規定，一些商家動起腦筋幫學生「藏手機」。（微博@央視新聞）

央視曝光校園「藏手機神器」 偽裝成常用物品極隱蔽：

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商品介紹中，「防金屬探測器」、「雙層暗格」、「防突擊檢查」、「可以上鎖」等是主要賣點。平台數據顯示，一些商品的累計銷量甚至超過4000件。

記者注意到，一些社交平台上，講解、推薦所謂「藏手機神器」的影片也頗受關注。在一條推薦隱藏式檯燈的影片評論區，不少網友留言求購買連結；有人感慨，自己都畢業了才刷到這樣的「神器」；還有人質疑效果，表示學校會使用金屬探測儀探測這些物品。

商家對於學校可能的檢查方法做足了「功課」，記者發現這些商品宣稱可以「防金屬探測器」。

記者聯繫了一名銷售隱藏式水杯的商家。對方介紹，這款產品是金屬材質，它在外觀上與普通金屬水杯相似，實際上內部卻被分成兩個部分，上半部分仍然可以正常裝水，擰開底座就能看到可以存放手機的暗格。

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對於主打的「防金屬探測器」功能，商家解釋，所謂「防金屬探測」，並不是讓探測儀檢測不到金屬，而是利用水杯本身帶有的金屬部件，試圖讓檢查人員把報警聲歸因於杯子，從而蒙混過關，並稱之為「高級混過檢查」。

另一名銷售隱藏式檯燈的商家，則向記者發來一段偽裝式鬧鐘的演示影片。影片中，兩款鬧鐘外觀完全一致，一款內部沒有手機，另一款則藏有手機。使用金屬探測儀測試，二者都會發出聲音。

以規避管理為賣點 是否違法違規？

為保護學生視力，讓學生在學校專心學習，防止沉迷網絡和遊戲，促進學生身心健康發展，中國教育部此前印發的《關於加強中小學生手機管理工作的通知》明確，中小學生原則上不得將個人手機帶入校園，確有需求的，須經家長同意、書面提出申請，進校後交由學校統一保管，禁止帶入課堂。

一邊是學校為防止學生沉迷手機不斷加強管理，另一邊卻是商家專門針對學校檢查設計、推銷隱藏工具。這些以規避管理為賣點的商品，是否存在違法違規問題？商家、電商平台又該承擔什麼責任？

中國政法大學副教授朱巍認為，部分商家明確以幫助中小學生躲避學校檢查為賣點，偏離了普通收納商品的使用場景。平台上銷售的所謂「神器」，實際上是幫助未成年人或者唆使未成年人違反法律法規。

根據中國未成年人保護法、電子商務法等相關規定，任何人發現有損害未成年人的商品或服務出現，都有權利舉報。平台應當及時對商品採取下架措施，履行主體責任，主動對多次違法違規商家進行定期清理。