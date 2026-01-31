大學校園驚現超逼真「巨無霸金莎朱古力」　竟是學生雕成的石墩

央美（中國中央美術學院）又搞事了！校園裏原本平平無奇的石墩子，一夜之間竟然被爆改成一顆金燦燦的「巨型金莎」！逼真得都想讓人咬一口！網友們紛紛感慨：「論抽象和會玩，還得是大學生啊。」



灰撲撲的石頭包上金色的錫紙，再一絲不苟地勾勒出金莎朱古力標誌性的立體紋路，和底部包裝紙的褶皺造型。一番操作下來，瞬間變成了讓甜食愛好者狂喜的「巨無霸朱古力」！

來看看這顆精緻又逼真的「巨型金莎朱古力」：

+ 1

這枚「朱古力石墩子」，並非官方策劃，而是出自央美雕塑系學生寧鵬之手。這其實是專業選修課《空間解析》的一份課堂作業，課程鼓勵同學們走出教室，在公共空間進行創作，最後讓作品與公眾產生互動。

最有趣的莫過於網友們的操心：

「緊急提醒！這不是真金莎，裏面是硬核石墩，牙口不好的千萬別試！」

「建議作者在旁邊立個『僅供觀賞，請勿品嚐』的牌子。」



甚至有現場同學還遇到了作者的「飯撒時刻」！寧鵬向圍觀的同學分發真實的金莎朱古力，歡樂值直接翻倍。

這場源自課堂的創意，其影響力甚至突破了校園，金莎官方親自下場「接梗」，發文感謝作者「把Rocher帶進校園」。順帶還科普了一把：原來，「Ferrero Rocher」中的「Rocher」一詞，在法語裏的本意正是「岩石」。

石墩是「岩石」，朱古力是「朱古力色的岩石」，這不就完美呼應了！一個石墩子的華麗變身，不僅為校園注入了一抹意外的趣味，還成了全網關注的焦點。那麼，你們給這份作業打幾分？

延伸閱讀：山西畫家街頭「樹洞繪畫」不到24小時被城管要求清除 市民感惋惜

+ 8

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】