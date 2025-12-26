日本三文魚大歉收　魚卵貴5成丼飯漲價100元　民眾歎想吃要看錢包

今年秋季北海道三文魚漁獲量，比往年少了7成，還是過去高峰期的十分之一。三文魚捕獲不足，也導致三文魚卵大缺，價格整整貴了5成。像札幌的三文魚卵丼飯專賣店，這個月開始一碗調漲2千日圓。



今年秋季北海道三文魚漁獲量，比往年少了7成，還是過去高峰期的十分之一。三文魚捕獲不足，也導致三文魚卵大缺，價格整整貴了5成。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

三文魚因海水溫度上升而減產：

專家分析指出，海水溫度上升是造成三文魚族群減少的主因，而短期內漁獲量恐難以恢復，北海道最熱門的故鄉納稅回禮—三文魚卵禮盒也已暫停受理申請。

在札幌二條市場，豪華的三文魚卵丼飯雖然讓人食指大動，但現在品嘗這道美食需要多付不少錢。當地一家專賣店從本月起每碗丼飯調漲2000日圓。這樣的漲幅讓許多消費者感到吃驚。在海鮮市場中，北海道產的三文魚卵進貨價格比往年上漲了5成，使得許多民眾買不下手。

為了因應這種情況，一些店家開始提供冷凍保存的去年度產三文魚卵，每100克比新鮮三文魚卵便宜約1000日圓，成為相對經濟的選擇。有日本民眾表示，雖然想多吃一點三文魚卵，但還是得看荷包的狀況。造成三文魚卵價格飆漲的主因是今年秋季漁獲量大幅減少。截至本月10日，北海道捕撈的三文魚僅有562萬尾，比去年同期減少了7成。若與2003年的漁獲量高峰相比，更是銳減至當時的十分之一。

專家分析認為，近年來海水溫度上升影響了三文魚的生存環境，使得許多三文魚無法存活，導致族群數量大幅減少。由於漁獲不佳，北海道最受歡迎的故鄉納稅回禮—三文魚卵禮盒，今年已經暫停受理申請。專家對未來前景持悲觀態度，認為漁獲量在短期內很難恢復到以往水準。

