鄭州餐廳虹鱒冒充三文魚　食客餐後急食打蟲藥　告法庭索10倍賠償

鄭州一名消費者在自助餐廳用餐時，發現店家用虹鱒冒充三文魚，且提供的檢測報告也不符生食標準，由於擔心被寄生蟲感染，当天便吃了打蟲藥。但店家就辯稱，有固定供貨商提供食材，虹鱒可生食。



事後，這名消費者向當地法院起訴，要求以349元（人民幣，下同）餐費為基準，請求法院判令店家支付十倍懲罰性賠償，合共3490元。



這名消費者稱，虹鱒是淡水養殖的，會比海水魚更容易感染寄生蟲。（觀察者網）

三文魚（下）偏橙色且相對較淺色，虹鱒（上）則偏紅色。三文魚脂肪分佈明顯均勻，虹鱒則相反。(香港01)

據《現代快報》報道，網名為｢小鳥｣的消費者和伴侶於4月7日在鄭州一家自助餐廳購買｢三文魚暢吃｣套餐，由於常吃三文魚，｢小鳥｣一吃就發覺口感不對，於是詢問店員，對方坦承店內供應的是虹鱒。

｢小鳥｣質疑，一般大眾默認三文魚是指海水魚，而餐廳的團購頁面上只模糊地寫了「三文魚暢吃」等字樣，並沒有標註出食材為虹鱒。另外，虹鱒是淡水養殖的，會比海水魚更容易感染寄生蟲，因為擔心感染，｢小鳥｣和伴侶用餐後還特意吃了打蟲藥。

緊接着， ｢小鳥｣向相關部門投訴，在當地市場監管部門的調解下，商家同意退還當初用完的消費金額。

隨後，｢小鳥｣這段經歷發到網上，並附上當初商家提供的檢測依據/執行標準為「GB2733-2015的《成品檢測報告》，卻被網民提醒告知「GB2733-2015」並非國家規定的生食標準，「GB10136-2015」才是可生食標準。換言之，即是商家提供的報告無法證明該批虹鱒可生食。

對此，餐廳回應，｢小鳥｣購買的「三文魚暢吃」並沒有宣傳是進口三文魚，雖然4月7日的檢測報告被告知不符合生食標準後，但店裏一份3月18日的檢驗報告，其中檢測依據包括「GB10136-2015」可生食標準，且未檢出寄生蟲。强調餐廳使用的虹鱒一直都由該供貨商提供，代表虹鱒可生吃。

但｢小鳥｣並不認可餐廳説法，她認為雖是同一個供貨商，但檢測報告顯示的標準不一樣，並不能證明她當天吃的虹鱒符合可生食標準。

4月22日，｢小鳥｣來到當地法院遞交起訴狀，要求基於事發當日在該餐廳消費的349元（人民幣，下同）餐費，請求法院判令被告支付餐費十倍的懲罰性賠償金人民幣3490元。

目前案件在等流程階段。另外，鄭州中原區市場監管局表示已接獲投訴並移交處理，工作人員稱待調查視乎具體情況再決定是否處罰商家。