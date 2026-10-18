台灣軍購M1A2T坦克爆爭議！陸軍擅簽發價書　預算超48億竟頼匯率

【軍事】據台灣媒體10月15日報道，今年5月，台灣機構審查2026年度預算時，馬文君表示，M1A2T坦克軍購案原預算405億餘元新台幣（約98億港元），卻在未通知立法院之下最終花了453億元，這多出來的48億元（約12億港元）沒有通知立法院就花出去，「需要做出解釋」。



對此顧立雄14日表示，台灣陸軍未按發價書增列預算案，已經懲處。據了解，本案共有七位當時負責的將校遭懲處，職務最高者為時任陸軍參謀長章元勳中將。

章元勳退伍後轉任欣欣客運董事長，日前才因推出懷舊公車，頗引風潮。畢業於陸官學校的章元勳，軍旅生涯多次駐外，處理軍購等軍事外交業務的經驗豐富。由於外型英挺、作風開明，曾有媒體形容「最帥中將」。

台灣M1A2T主戰坦克。（YouTube@大自然STEVEN影片截圖）

軍方官員透露，章元勳去年7月屆齡退伍，這項懲處是在他退伍後才作出，最近因台軍將預算解凍書面報告送到立法院才曝光，「當事人可能根本不知被記過」。

馬文君於預算審查時指出，M1A2T坦克採購案花費453億新台幣，此案原核定預算405億元新台幣，等於最後一批坦克到手，台灣軍方才說差了近50億元，過程隱瞞立法院，因此馬文君要求凍結今年87億元新台幣中的20億元。

顧立雄表示，M1A2T軍購案有部分緩購，陸軍沒有按照發價書增列預算案，已經進行懲處。台陸軍黃文啟中將表示，M1A2T軍購案2019年完成建案，編列預算405億元；美方2020年知會國會的金額是20億美元、將近新台幣600億，和原先估算落差很大。台方和美方研討後，發現其中有40%的工業合作，美方將工合點數每點以1美元折算，所以一開始的600億元是虛的，但原始發價書的成本仍超過405億元。

台軍因此被迫「拆東牆補西牆」：

一是嚴德發要求將M1A2T採購包中原包含18輛M1070重型拖車降為6輛。

二是刪掉M88A2，台灣陸軍補充全軍M88A2裝甲搶修車的「雷馳專案」。



而M1A2T軍購案也包含採購M88A2，但採購數量較少，購買成本較高，因此先將部分M88A2納入雷馳案，以後再說。

黃文啟說，陸軍在簽署A3版發價書時，將6輛M1070和部分M88A2納入，理論上應向立法院專案報告才能簽署，但陸軍司令部並未作此動作就直接簽署預算。台軍去年發現行政瑕疵後，針對當時從陸軍參謀長以下所有業管人員進行懲處，再重新報請行政院增補預算。

黃文啟表示，問題的最主要原因是匯率，2019年是新台幣31.5元兑換1美元，2021年到2023年下滑到新台幣27元兑換1美元，陸軍原本樂觀認為，可以透過匯差剩餘部分支撐預算，但到2024年（民國113年）美元又升值，導致預算出現短缺。

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