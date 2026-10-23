假伯爵千金被騙46年！英女自幼家貧　開箱父遺物揭貴族身世全造假

真假貴族千金是影視作品常見的題材，但這是一個比狗血劇情更離奇的真人真事！英國55歲女企業家瑞秋（Rachel Watkyn）自小被告知，父親是出身名門的伯爵，家族與歐洲皇室有血緣關係，日後更可繼承龐大財產。然而奇怪的是，這個「貴族家庭」卻窮得連熱水和睡床都沒有。



直到2017年，父親臨終前留下奇怪叮囑，要她在自己死後打開床底一個上鎖的箱子查看。瑞秋猶豫了半年，終於鼓起勇氣把箱子翻出，只見箱內收藏了數百頁文件，當中內容不但推翻了她46年來堅信的家族歷史，更揭開一段比虛構小說更荒誕的童年往事。



自小被告知出身貴族 現實卻窮得連廁所都沒有

1971年，瑞秋出生於英國。父親格雷厄姆（Graham Gaisburgh-Watkyn）自稱是「德倫漢姆伯爵」（Count De Lengham），聲稱家族出身德國名門，祖先可追溯至神聖羅馬帝國皇帝馬克西米利安一世，甚至與英國國王查理斯三世（Charles III）有遠親關係。

父親對家族血統極為自豪，要求瑞秋與兩名姊姊克萊爾（Claire）、凱瑟琳（Kathleen）從小背熟家譜、學習上流社會禮儀，又指女孩不得穿長褲，走路要頭頂書本練習儀態，就連日常用語也有嚴格規定。

瑞秋與兩名姊姊年幼時跟母親在蘇格蘭合照。（Little, Brown Book Group圖片）

例如普通人說「What」，她們必須改說「Pardon」；提起廁所，不能使用「toilet」，而要說更符合上流社會習慣的「lavatory」。

父親指女兒們「生來就比其他人優秀」

瑞秋的家庭教育十分嚴格，如果鞋子沒有擦亮、頭髮沒有梳好，隨時招來責罰。父親經常向女兒灌輸一種觀念：她們生來就比其他人優秀，無論血統、智商還是教養，都與普通人不同。



但現實情況卻截然相反，這個「伯爵之家」偏偏沒有半點貴族氣派。據瑞秋憶述，一家人曾住在沒有自來水的露營拖車，亦住過沒有電力、暖氣的破舊房屋，家中沒有正式廁所，只能用水桶解決，洗澡要在戶外使用冷水，連肥皂和洗頭水也欠奉。幾名孩子更要擠在一張沾滿尿漬的床墊上睡覺，既沒有枕頭，也沒有像樣的被鋪。

家境貧困 父稱「真正的貴族不在乎物質享受」

瑞秋問父親，伯爵為何如此貧窮？父親解釋，真正的貴族不在乎物質享受，而且家產暫由祖父掌管，將來自然會傳下來。年幼的她信了，她一邊忍受貧困，一邊期待着終有一天，自己可以過上真正的貴族生活，但那個好日子從未到來。

1974年，年幼的瑞秋與兩名姊姊獲贈復活節朱古力蛋。據她憶述，這是童年生活中難得的快樂時光。（Little, Brown Book Group圖片）

貴族千金遭同學嘲笑 11歲才知道父母可以疼愛孩子

家裏窮困，孩子卻能入讀私立學校，學費主要由「哈麗雅特姨媽」（Harriet）資助。然而，瑞秋於5歲上學時，因衣衫骯髒被同學叫作「跳蚤包」（Fleabag），她當時苦思都不明白：父親明明說自己比別人高貴、擁有比其他人優越的血統，為何沒有人願意跟她做朋友？

比起學校裏的冷嘲熱諷，家中的生活更令她難受。



瑞秋憶述，父母經常責罵她們愚蠢、醜陋，甚至以沒有性別和人格意味的「it」稱呼孩子。父親飲酒後會變得暴躁，動輒打罵；母親布麗奇特（Bridget）則十分冷漠，鮮有保護孩子。瑞秋形容，她們幾乎從未得到真正的父母照顧。

直到11歲，她到同學家作客，才驚訝地發現，原來一家人可以安心坐下吃飯，父母會親切地跟子女聊天。「原來父母可以喜歡自己的孩子」，這個對別人再平凡不過生活日常，令她如同發現新大陸般久久難以忘懷。



瑞秋的父親格雷厄姆（Graham）自稱「德倫漢姆伯爵」，聲稱家族與歐洲皇室有血緣關係，並要求女兒熟記貴族家譜。（Little, Brown Book Group圖片）

全家搬入21房間百年修道院 以為終於過上貴族生活

直至1982年，這個家庭似乎終於迎來轉機。

父親帶着全家成員搬進英國薩福克郡一座建於14世紀的古老修道院Butley Priory。這座建築擁有21個房間，外觀宏偉，與過往居住的拖車和破屋截然不同。父親宣稱那是祖傳宅邸，瑞秋亦以為終於等到貴族生活。然而，修道院雖然宏偉，內部卻破敗不堪，房屋四處漏風，設備殘舊，幾名孩子依然只能擠在沒有保溫設施的閣樓裏生活。

孩子常見執達吏上門搬走家中財物

姊姊克萊爾（Claire）後來帶同英國記者重返舊地，仍然清楚記得當年的生活。她指出，母親經常躲在鍋爐房裏閱讀愛情小說，因為那裏是屋內少數較為溫暖的地方。廚房則是父親酒後發怒的地方，至於客廳，孩子們早已習慣看着執達吏上門搬走家中財物。

姊姊16歲離家：曾為留下妹妹感內疚

最難受的還不是寒冷，而是父親的暴力。克萊爾憶述，父親經常毆打她，令她一度害怕自己終有一天會死在家中。16歲那年，她終於忍無可忍，騎着單車離家，從此沒有再回去居住。她坦言，自己曾為留下妹妹感到內疚，但當時已經沒有其他選擇。

1985年，再有執達吏上門，一家人被迫遷出修道院。多年後姊妹才知道，修道院並非祖屋，而是父親憑着自稱懂得古建築修復，說服業主以低租金讓他們入住。她們曾經引以為傲的古老宅邸，竟然又是一場謊言。

1985年，14歲的瑞秋與兩名姊姊在古老修道院Butley Priory外合照，一家人當時一直相信該處是家族祖屋。（Little, Brown Book Group圖片）

古老修道院Butley Priory現況。（Kindred Yoga網頁圖片）

父親晚年性情大變 臨終留下神秘叮囑

瑞秋成年後與父親疏遠，而格雷厄姆年老時性情漸變溫和，父女關係稍為修復，這位曾經令她恐懼的男人，晚年有時會流露出溫柔的一面。即使童年傷痛未曾消失，她仍重新與父親建立關係，並在他患病期間，與丈夫史蒂夫（Steve Edmends）一起照顧他。

至2017年，格雷厄姆白血病病重垂危，臨終前突然向瑞秋提起一個箱子，指箱子藏在他的床底，並且上了鎖，鎖匙放在保險箱內。他特別叮囑女兒，必須等他死後才能打開。



父親離世後，瑞秋遲遲不敢打開箱子，因不知道裏面藏着什麼，也不敢想像父親究竟還有多少秘密。父親離世後，箱子繼續放在原處，一放就是半年。

格雷厄姆與布麗奇特多年來向女兒灌輸顯赫家世的觀念，現實生活卻貧困不堪，一家人甚至曾居於沒有自來水的拖車。（Little, Brown Book Group圖片）

神秘箱子藏數百頁文件 驚見父親真正身份

半年後，瑞秋終於與丈夫史蒂夫及姊姊克萊爾一起翻出箱子查看，發現裏面不是財寶或地契，只有數百頁文件，包括信件、法律紀錄、學校成績單、舊報紙剪報，以及一些手繪家族紋章。

瑞秋首先注意到，那些聲稱傳承數百年的貴族紋章，竟然只是尚未完成的草圖。她甚至覺得，那些圖畫更像兒童手工節目的作品，與真正的古老貴族徽章相去甚遠。



接着，她翻到父親的出生證明及改名文件。原來那個自稱與歐洲皇室有血緣關係的「德倫漢姆伯爵」，本名只是格雷厄姆．沃特金（Graham Watkin），出身倫敦南部一個普通家庭，根本沒有文件證明他擁有顯赫的德國貴族血統。父親多年來掛在嘴邊的家族歷史，竟然缺乏真實根據。瑞秋形容，發現真相的一刻，彷彿腳下的土地突然消失，連自己究竟是誰也不知道了。

格雷厄姆的出生證明顯示其原有姓名及家庭背景，與他生前宣稱的顯赫貴族身世存在重大出入。（Little, Brown Book Group圖片）

瑞秋在父親遺物中找到聲稱記錄貴族血統的手繪家譜，粗糙的圖案令她開始懷疑，家族歷史是否一直由父親編造。（Little, Brown Book Group圖片）

父親曾當多種職業 堅守「伯爵」頭銜

更令人驚訝的是，父親並非只在家人面前說謊。格雷厄姆多年來使用印有「德倫漢姆伯爵閣下」頭銜的名片，甚至成功讓家族資料登上一部記錄紋章及相關人物的名錄，令虛構身份看起來更具說服力。

父親曾當過工廠工頭、古董商、歷史建築修復專家，甚至從事靈性治療。據女兒憶述，父親每次想開展新業務，就會印製新的公司信箋，換個公司名稱，彷彿又有了另一個身份。唯獨「伯爵」這個頭銜，他始終不肯放下。



瑞秋從前因貧窮而自卑，又因所謂高貴血統而被迫遵守種種規矩。如今才知道，自己多年來背負的，竟是一個虛構的身份。

然而，箱子裏更令人震驚的，並不是這場延續數十年的貴族謊言。



父親原來曾當過工廠工頭、古董商、歷史建築修復專家，普通人出身。（Little, Brown Book Group圖片）

母親原來也有「貴族夢」 曾寫貴族小說幻想嫁入名門

姊妹繼續翻查文件，逐漸發現，父親的謊言可能並非由他一人獨力編造，母親布麗奇特，原來同樣對上流社會充滿幻想。在父親留下的文件中，她們找到一篇母親親手寫的短篇小說，故事講述一名女子與歐洲貴族相戀，展開浪漫人生。瑞秋讀着小說，不禁懷疑，故事中的女子是否就是母親理想中的自己？

她們其後發現，母親甚至曾主動寫信給真正的德國貴族家庭，試圖說服對方相信格雷厄姆是他們失散多年的遠親。只要有人寫錯家族的貴族頭銜，母親就會非常憤怒，甚至直接把信件丟掉。



母親嚮往上流社會生活 疑被父親「貴族身份」吸引

瑞秋認為，母親一直嚮往上流社會生活，父親的「貴族身份」，可能正是她當年被吸引的原因。至於究竟是父親首先編造身份，還是母親的幻想促成了整場騙局，姊妹至今無法確定。她們甚至猜測，父親可能因為深愛母親，才逐漸編造出這個荒誕的貴族世界。

但這終究只是推測，沒有任何人能夠給出確切答案。真正令瑞秋難以接受的是，父母為了維持這個虛構身份，不但欺騙外人，更讓孩子在貧困與恐懼中度過童年。



瑞秋的母親布麗奇特（Bridget）同樣嚮往貴族生活，曾嘗試透過書信與德國貴族家庭建立親屬聯繫。（Little, Brown Book Group圖片）

童年「遭綁架」竟另有內情 社工檔案揭令人心碎一幕

瑞秋一直記得，父母曾告訴她，她年幼時曾遭人綁架，後來才被找回來。她對這段往事毫無記憶，從來只能相信父母所說。可是，箱內保存的社會服務紀錄，卻記載着完全不同的故事。

根據瑞秋後來取得的檔案，事發於1971年，社工發現仍是嬰兒的瑞秋生活在極惡劣環境中，身體裹着濕透的破布，且因寒冷而發紫，腳部甚至出現嚴重凍傷風險，可能失去腳趾。紀錄亦提及社工檔案記載疑似嚴重身體侵害及不當對待，而父母當年卻將傷勢解釋為尿布疹。



生活環境惡劣 社福機構曾帶走姊妹

由於家庭照顧情況惡劣，社福機構其後介入，將瑞秋與姊姊們帶離家庭，以作暫時安置照顧。約半年後，3名孩子又被送回母親身邊。換言之，父母多年來所說的「綁架」，竟然是社福機構當年介入保護孩子的經歷。

可憐的小瑞秋。 瑞秋心疼自己的童年遭遇

瑞秋讀着紀錄，才知道自己幾乎毫無記憶的幼年，竟曾經歷如此可怕的事情。當時丈夫坐在她身旁，她看着文件中那個受盡傷害的嬰兒，彷彿正在閱讀另一個孩子的故事。她心疼地說了一句：「可憐的小瑞秋。」而那個孩子，正是46年前的自己。

由於箱內保存的紀錄並不完整，姊妹其後再向當局申請調閱更多檔案，試圖拼湊出被父母隱瞞的往事。每揭開一段真相，她們便發現，自己從小被灌輸的家庭歷史，竟還有更多不為人知的秘密。其中一個，更牽涉她們一直稱為「姨媽」的親人。



一直喊「姨媽」的長輩 原來是姊姊的親生父親

瑞秋與姊姊從小便認識1一位名叫哈麗雅特（Harriet）的長輩。這位「姨媽」經常出入家中，有時甚至替孩子支付私立學校學費，儼然是家庭中的第三位家長。但瑞秋一直不知道，哈麗雅特原來與家族有着另一段關係。

姊姊生父接受變性手術變「姨媽」

哈麗雅特原名詹姆斯（James），曾經與瑞秋的母親布麗奇特結婚，並且是克萊爾的親生父親。1970年代初，詹姆斯接受性別肯定手術（變性），其後以哈麗雅特的名字及女性身份生活。當時瑞秋還是嬰兒，對這段往事毫無印象，但年紀較大的克萊爾卻記得。

克萊爾在回憶錄中提到，當年她與妹妹在家門外玩耍時，哈麗雅特突然出現，要求她們從此只能稱呼自己為「姨媽」，不能再使用其他稱呼。自此，這位長輩便以姨媽的身份，繼續參與孩子們的生活。但真正複雜的，並非單純的身份轉變，而是3名成年人之間長年糾纏的關係，以及姊妹對童年遭遇的指控。



姊妹幼年曾遭「姨媽」性虐待

瑞秋與克萊爾在回憶錄中表示，年幼時曾遭受性虐待，並指控部分侵害涉及哈麗雅特性別過渡前的行為。克萊爾成年後仍曾與哈麗雅特保持關係，雙方最終卻反目。

哈麗雅特於2020年離世，據英媒引述其遺囑內容，她甚至特別要求保護自己的財產，不要讓被稱為「惡毒姪女」的克萊爾染指。



諷刺的是，克萊爾不只是她的姪女，而是親生女兒。

對瑞秋而言，這一連串事件真相令她重新理解自己的童年，也漸漸明白，當年看似莫名其妙的人物關係，背後原來藏着如此複雜的家庭歷史。

長年協助支付姊妹學費的哈麗雅特（Harriet），原來是克萊爾的親生父親，其真正身份多年來一直未有向年幼的瑞秋交代。（Little, Brown Book Group圖片）

姊妹揭開真相反而感到解脫 父親卻留下最大謎團

秘密逐一揭開後，兩姊妹的反應截然不同。

克萊爾一直對父母的說法有所懷疑，因此看到文件後，反而有一種如釋重負的感覺。多年來心中的疑問，終於有了答案。瑞秋卻經歷了一段漫長的情緒掙扎，她憤怒、困惑，更一度不知道該如何理解自己的人生。



瑞秋始終想不明白，既然父親對現實生活如此不滿，為何不努力改變處境，反而花費大半生編造一個根本不存在的身份？但在震驚過後，她亦逐漸感到解脫。原來，自己從來不需要符合父母口中那些荒唐的貴族標準。



姊妹一直以來都覺得自己不夠好、不夠聰明、不夠漂亮，卻直到成年後才明白，這些觀念不過是父母多年來強加在她們身上的枷鎖。

對父親，瑞秋最終選擇原諒。

瑞秋坦言，自己也難以解釋原因。童年時的格雷厄姆殘暴可怕，但晚年的他確實變得溫和，兩人甚至重新建立起親近關係。母親卻不同。瑞秋認為，母親比父親更清楚自己正在做什麼，卻始終沒有真正保護孩子，因此她更難原諒母親。

布麗奇特早於2011年離世，姊妹亦無法再向她追問當年的一切。

瑞秋出版自傳，講述家族內連串駭人聽聞的謊言。（Rachel Watkyn圖片）

白手興家創千萬英鎊企業 獲王室授勳反而躲在家中

如今的瑞秋，早已不需要依靠任何貴族頭銜生活。



2008年，她創辦環保包裝企業The Tiny Box Company，起初只是一門小生意，卻意外迎來轉機。她的生意夥伴瞞着她報名參加英國BBC創業真人騷《Dragons' Den》。瑞秋原本沒有信心，沒想到最終成功獲得投資者Peter Jones及Theo Paphitis支持。公司其後逐漸發展壯大，年營業額達1,000萬英鎊（約1億500萬港元）。2024年，她更因商業及可持續發展方面的貢獻，獲頒大英帝國官佐勳章（OBE / Officer of the Order of the British Empire）。

但令人意外的是，得到這份真正的王室榮譽後，瑞秋竟然躲在家中整整2天。



瑞秋參加英國創業節目《Dragons' Den》，成功獲投資者Peter Jones及Theo Paphitis支持，逐步建立年營業額達1,000萬英鎊的企業。（Rachel Watkyn圖片）

瑞秋坦言，自己仍然經常懷疑是否真的配得上成功，甚至害怕別人有一天會發現，自己並沒有想像中那麼出色，即使已經擁有成功事業，她仍然擔心隨時失去一切。童年的貧困與欺騙，始終在心裏留下難以磨滅的痕跡，不過，瑞秋也逐漸明白，成功並不單純是財富、身份或別人的認同，而是終於能夠自由選擇自己的人生。

2026年9月，瑞秋與姊姊共同出版回憶錄《The Baronesses: A True Story of Sisterhood, Survival and a Secret That Rewrote Their Past》，決定親自講述這段被父母隱瞞數十年的家庭歷史。她亦希望藉此提醒外界，仍然有不少孩子正在家庭裏默默承受傷害，甚至不知道該如何向他人求助。

衣衫骯髒的小女孩 靠自己走出童年陰影

然而，瑞秋後來憑自己的能力建立的企業、生活與家庭，卻是真實的個案。當年那個衣衫骯髒、在校車上被同學嘲笑、連一張乾淨睡床也沒有的小女孩，最終還是靠自己走出了童年的陰影。

只是，父親究竟為何留下那個箱子，她再也沒有機會探問。而這個被埋藏在床底數十年的秘密，最終成為父親留給她最意想不到的「遺產」。



（THE SUN）