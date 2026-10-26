武漢壽司郎爆巨鼠輸送帶狂奔　事後仍照出餐2小時　店員：外來的

日本知名迴轉壽司品牌壽司郎爆出食安疑雲，湖北省武漢市一家分店，10月24日被消費者目擊，竟有一隻碩大活老鼠竄上擺放餐點的輸送帶，嚇得顧客驚慌奔逃，事發後該店緊急關門消毒。



碩大老鼠跑過壽司輸送帶

內媒《南都灣財社》報導，這名陳姓女子表示，她於10月24日下午2時30分左右進入壽司郎「楚河漢街店」用餐，約2時50分時，突然看到一隻老鼠從眼前竄過。她驚恐表示，老鼠就在眼前跑過，「吧台兩側的客人全看到了，都在大喊『有老鼠』」。另有網友發文形容，老鼠在店內「明目張膽竄來竄去」，輸送帶旁的顧客全都看傻，甚至有人被嚇到崩潰。

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陳女說，事發後她立即詢問店家如何處理，員工告知已第一時間報廢後廚所有食材。不過，她質疑老鼠已出現在前場，店家是否應立即停止營業、全面消毒，員工卻回應，店內每週都會消毒，當下也無法將所有顧客趕出去。

陳女指出，直到下午4時多離店時，被老鼠爬過的輸送帶仍持續擺放食物，事後她主動找店長反映，店家提供免單及一份冷凍芒果作為補償。報導表示，這家分店於10月24日下午5時多宣布暫停營業。對於老鼠從何而來，工作人員稱是「外來的」。

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