美國空軍戰機鬧「機荒」　擬派B-21轟炸機掛空對空導彈獵殺目標

【軍事】據美國「戰區」（The War Zone）網站報道，美國空軍正在考慮為其轟炸機增加空對空作戰能力的方案，作為最新版「戰機部隊結構計劃」的一部分。在此之前，美國空軍曾提出最新的B-21「突襲者」可能在未來承擔空對空作戰任務，並與協同作戰飛機（CCA）共同參與戰鬥。過去也曾有過報道論證，分析B-21利用其大尺寸、大航程、高升限和高隱身能力以及機上的先進感應器等特性，「非常適合執行對空作戰任務」，而美國空軍其他轟炸機也可以納入這些未來計劃當中。



《航空周刊》（Aviation Week）網站不久前曾獲得了一份提交給美國國會的新版長期戰機部隊結構報告，並率先報道了有關利用轟炸機提升對空作戰能力的消息，負責計劃和項目的美國空軍副參謀長戴維塔博爾中將（Lt. Gen. David Tabor）在上週二（10月20日）出席圓桌會議後，媒體開始報道這份報告，但作為機密文件該報告並未在當時分發給記者。

美軍F-47戰機虛擬圖。（央視新聞）

根據目前的計劃，美國空軍核心目標是2035年前擁有1509架具備立即投入作戰能力的戰機（不包括國民警衛隊及庫存飛機），這一數量比目前現役戰機多出數百架，這將通過繼續採購F-35A、F-15EX和最新的F-47戰機來實現，但外界對該計劃的可行性仍存在疑問，包括但不限於F-35A的供應鏈問題、F-15EX的產能問題以及F-47能否按照時間服役等等。因此，美國空軍也在評估其他更新換代方案，包括購買其他新型戰機、轉為採購更多CCA飛機以及利用轟炸機執行對空作戰任務等等。這裡的「其他新型戰機」指的可能是F-16的最新改型，洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）正在為出口用戶生產這些飛機，此外洛馬也曾討論過在F-35基礎上進行改進設計的可能。

而早在美國空軍第六代戰機仍被叫做「下一代空中優勢計劃」（NGAD）時，B-21的所謂空戰能力就被反覆提及，但報道也稱，目前仍尚不清楚美國空軍將如何考慮在空戰中使用B-21或者其他現有轟炸機。因此報道分析稱可能的手段包括為轟炸機配備「直接空戰所需要的武器」，如AIM-424一類「遠程空對空導彈」，又比如整合新的能力與設備，輔助搜索空中目標以及執行其他對空支援任務，以及擔任對空作戰的空中指揮中心，甚至發射部分無人機，亦或者同時具備上述所有能力。

YFQ-42飛機停放在加州測試場的飛行線上，這是美國空軍協同作戰飛機（CCA）飛行測試計畫的一部分。（美國空軍官網）

總之，這一動態體現了美國空軍未來戰機部隊結構需求所面臨的現實局面——F-47固然是未來性能最佳的對空作戰飛機，但最終採購的數量、何時能夠首飛以及交付使用仍然未能得到確認，而CCA無人機則可能爭奪資金和其他資源，而現實情況中的美國空軍戰機部隊則面臨F-16C/D、F-15E和A-10等現役機型不斷老化的困擾，同時還要應對對手戰機工業能力和數量優勢的挑戰，因此報道認為，考慮轟炸機參加對空作戰和增加CCA的任務配比，以及考慮採購新型F-16，都反映了美國空軍目前可能採取的一種對應策略。

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