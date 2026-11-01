翁虹飛美國陪19歲學霸女兒劉蒔入學UCLA　揭「曾獲9所名校Offer」

香港知名女星翁虹近日在出席公開活動時，罕見地向媒體大方分享了19歲女兒劉蒔（Crystal）的近況。女兒不僅憑藉優異成績成功考入世界頂級名校加州大學洛杉磯分校（UCLA），此前更是在美國大學申請季中一舉斬獲八九所名校的錄取通知書。



而更讓翁虹感到哭笑不得的是，剛剛邁入大學校園的女兒便展現出了極高的擇偶門檻，已經連續拒絕了三名男生的追求。面對逐漸長大的女兒，翁虹表示自己已經正式發出「戀愛許可證」，支持女兒自由戀愛，但前提是交往必須光明正大。

據港媒報道，翁虹近日特意飛往美國探望正在讀大學的女兒並為其慶祝生日，隨後又匆忙趕回內地繼續工作。儘管行程排得滿滿當當，但提及女兒的大學生活，翁虹的驕傲之情溢於言表。

翁虹（左）與女兒劉蒔Crystal（右）。（微博@劉蒔Crystal）

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她透露，女兒今年正式進入UCLA就讀，此前在申請季時表現極為亮眼，一共收到了八九所大學的錄取通知，其中約有三所學校主動為其提供了豐厚的獎學金。

然而，劉蒔並沒有單純為了獎學金而妥協，在綜合考慮了學校學術環境、地理位置及個人興趣後，毅然選擇了自己夢寐以求但未提供獎學金的UCLA。對此，翁虹與丈夫劉冠廷均給予了高度理解與全力的經濟支持，認為孩子長大後應當學會獨立權衡，選擇最適合自己的道路。

在專業選擇方面，劉蒔目前進入了與生物和化學相關的學習方向。不過翁虹笑稱，大學是年輕人探索世界的窗口，女兒未來是否會調整專業完全取決於她自己的規劃，只要孩子願意為自己的決定負責，作為父母都會成為她最堅實的後盾。

除了亮眼的學業表現，這位星二代的感情生活也自然成為了媒體追問的焦點。翁虹透露，在女兒邁入大學校門之際，自己便開明地為她頒發了「戀愛許可證」。她直言年輕人的正常社交與戀愛沒必要過度壓制，但唯獨提出了一條底線：

交往必須光明正大，不能瞞著家人偷偷摸摸。

然而，拿到了「戀愛通行證」的劉蒔卻似乎將重心完全放在了學業和個人提升上。翁虹爆料，女兒剛進大學就已經接連拒絕了三名男生的表白與追求。談及原因，翁虹忍不住笑著透露，女兒甚至還向她吐槽過對方不夠帥氣，覺得彼此並不合適。

事實上，這種成熟且理性的擇偶觀念，離不開家庭的潛移默化。翁虹透露，丈夫早在女兒上大學前就曾與她進行過深談，開導女兒與其太早將精力耗費在不成熟的戀愛上，不如先努力考入頂尖學府。因為進入更優質的學術平台後，自然會接觸到來自世界各地、擁有不同才華與卓越見識的優秀同齡人，屆時也會有更多機會遇到真正志同道合的伴侶。

翁虹一家三口好幸福。（微博@翁虹）

對於未來女兒是否會繼承衣缽進入娛樂圈，翁虹持開放態度。她坦言女兒小時候確實對片場和表演充滿好奇，但隨著見識的增長，如今對未來有了更多維度的規劃。在她看來，無論是科研、商業還是藝術，娛樂圈並非實現人生價值的唯一途徑。

現年57歲的翁虹近年來依然保持著高度自律的職業狀態，不僅活躍於影視圈，還積極嘗試直播帶貨等新賽道，用實際行動為女兒樹立著獨立自強的榜樣。從星二代到憑藉自身實力考入UCLA的名校高材生，劉蒔正以清醒而獨立的新時代女性姿態，開啟屬於自己的全新人生篇章。

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