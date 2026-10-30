網購內地12.8公升水到港！4桶逾50L　目擊者同情送貨員：雖然包郵

網購包郵優惠越來越吸引，但連飲用水都要跨境訂購？本港有男子在Threads發文表示，近日路過街頭，發現送貨員準備派送的淘寶和拼多多貨件中，竟有多桶來自內地的12.8公升裝怡寶飲用水，4桶合共超過50公升，令他忍不住驚呼「雖然話包郵啫，但唔使咁樣買呀？」、「真係好黐線」、「買嗰個唔辛苦啊，辛苦送嗰個同運輸嗰個」。



照片可見，大型桶裝水用綠色編織袋包裹，頂部印有「怡寶」及「12.8L」字樣，每桶附有大型手柄，桶身則貼着物流標籤。樓主引述其他人發現，涉事款式的怡寶12.8公升桶裝水，網上標價低至14.6人民幣（約17.2港元），每公升約1.34港元，但「只發廣東」，另一間標價5桶12.8公升桶裝怡寶飲用水總共92.5人民幣（約108.9港元），每公升約1.7港元，相信可送達香港，而每間運送平台做法不同。

樓主發現送貨員準備派送的淘寶和拼多多貨件中，竟有多桶來自內地的12.8公升裝怡寶飲用水，4桶合共超過50公升。（Threads@billysnail圖片）

帖文引起許多網民熱議，不少人驚訝連飲用水都跨境網購：

「送貨好慘」



「冇眼睇，水都要淘」



「見到呢啲包裝已經唔開胃啦，仲話飲」



「派件好辛苦，仲有啲咁嘅重貨，𠵱家我啲小物品都特登分開帳號買，等派貨一次賺多幾蚊」



樓主引述其他人發現，涉事款式的怡寶12.8公升桶裝水，網上標價低至14.6人民幣（約17.2港元），每公升約1.34港元，但「只發廣東」。（Threads@billysnail圖片）

事件引起討論之餘，貨品價格亦成為焦點。香港超市出售的屈臣氏4.5公升蒸餾水，4支裝共18公升，百佳網店標價85港元，平均每公升約4.72港元。若按相同容量比較，內地怡寶飲用水每公升售價可低至約1.34港元。即使以香港本地較便宜的怡寶飲用水作比較，網店「悅購網」出售1.555公升12支裝、合共18.6公升，售價50港元，平均每公升約2.7港元，以每公升1.34港元對比2.7港元，從內地網購12.8公升大桶裝仍然便宜約一半，加上若成功享有免運費優惠，買家的確「慳水慳力」。

另一間標價5桶12.8公升桶裝怡寶飲用水總共92.5人民幣（約108.9港元），每公升約1.7港元，相信可送達香港。（Threads@billysnail圖片）

近年內地電商平台積極拓展香港市場，包郵優惠成為吸引消費者的重要策略。淘寶香港站持續推行跨境包郵計劃，並於今年「雙11」購物節進一步擴大「一件包郵」商品範圍，部份合資格商品毋須湊單，購買一件亦可免運費。

香港超市出售的屈臣氏4.5公升蒸餾水，4支裝共18公升，百佳網店標價85港元，平均每公升約4.72港元。（百佳官網截圖）

拼多多早於2024年10月推出香港包郵服務，平台會補貼合資格訂單的香港段運費，商家只需將貨物送往指定集運中轉倉，再由物流公司安排清關、合併包裹及配送，消費者可按適用服務選擇自提或送貨上門。拼多多香港設有「一件包郵」優惠，消費者購買標示「包郵到港」的合資格商品，可享指定自提點免運費服務，但拼多多強調「平台全場包郵，但對於部份特殊商品、部份運輸路程較遠地區或指定使用商家承諾範圍外的快遞，商家可能會向您收取一部分費用，建議下單前與商家溝通確認」。

網店「悅購網」出售1.555公升12支裝、合共18.6公升，售價50港元，平均每公升約2.7港元。（悅購網官網截圖）

值得注意的是包郵並不代表所有貨物均可無條件免費送上門，不同平台、商家及物流方案可能設有商品資格、重量、配送地址或附加收費限制，消費者仍須以結算頁面顯示的實際運費為準。

樓主和網民慨嘆辛苦送貨員。（《愛．回家之開心速遞》電視截圖）

（Threads@billysnail）