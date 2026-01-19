拼多多買陶瓷匙羹！雕刻花紋竟「甩色」　買家：唔知食咗幾多毒素

現今網購方便，不少人都喜歡在網上選購商品。有本地買家在內地平台拼多多購買了陶瓷匙羹，使用2星期後發現匙羹上的圖案「甩色」，影片顯示她「刮多幾刮」，圖案近乎消失得無影無蹤，因此擔憂表示「唔知食咗幾多毒素」，1句話更惹來網民圍攻。



不少留言都指事主「天真」，「係咩原因令你覺得拼多多同安全有關係？」、「又平又靚又安全，咁佢哋賺乜？」、「拼多多個拼，係指買家要拼命」。另有網民表示絕不會在內地網購平台購買3樣物品，「大部分無QC（Quality Control，品質控制）」，建議應支持本地商戶。



有本地買家在拼多多網購陶瓷匙羹，使用僅2周發現匙羹花紋圖案「甩色」。（「threads＠hitunicorn」影片截圖）

拼多多買陶瓷匙羹 使用2周花紋圖案竟「甩色」

該買家在threads帳號發帖，指她經由內地網購平台拼多多購入陶瓷餐具，不過僅僅使用2星期，便發現匙羹上的圖案「甩色」，她不禁擔憂表示「都唔知食咗幾多毒素了」。

買家指甲用力刮匙羹 花紋圖案逐漸消失

從樓主上傳影片可見，她右手握住1支陶瓷匙羹，而匙羹上明顯刻畫了些花紋圖案，不過當她不斷用指甲「刮呀刮呀刮」，花紋圖案竟然逐漸消失眼前。樓主表示，最初覺得「諗住玻璃（陶瓷）安全」，沒曾想過會出現「甩色」情況，故憂慮毒素已進入體內。

樓主握住陶瓷匙羹，明顯可見刻畫了些花紋圖案。（「threads＠hitunicorn」影片截圖）

隨着她用指甲「刮呀刮呀刮」，花紋圖案逐漸消失眼前。（「threads＠hitunicorn」影片截圖）

平嘢無好嘢？ 網民：慳咗嘅錢用健康去取代

許多網民覺得樓主是咎由自取，「連匙羹都要大陸網購？」、「出街嘅餐具就話無得揀啫，自己屋企都貪小便宜，仲可以講咩」、「係咩原因令你覺得拼多多同安全有關係？」、「又平又靚又安全，咁佢哋賺乜？」、「人哋（賣）咁平唔係無原因，只不過將你慳咗嘅錢用健康去取代」，又揶揄「拼多多個拼，係指買家要拼命」。

憂產品沒品質控制 網民：不會網購這3類物品

有留言稱為了安全和健康著想，絕不會在內地網購平台購買3樣物品，「之前喺小紅書睇過一段留言，有工人講工廠發貨，質量最差發去拼多多，有問題被退嘅貨會喺拼多多到清貨」、「放落口嘅，一律唔拼唔淘常識嚟」、「我都同阿媽講搽上皮膚、擺入口、同埋電器類，絕對唔可以淘同拼」、「大部份無QC（Quality Control，品質控制）」，認為應支持本地商戶，「請幫襯香港實體店舖，支持香港經濟」。

