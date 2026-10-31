等18年終獲批移美！女生難捨男友　最終決定取綠卡：唔想老咗後悔

一張等了18年的美國綠卡，與一段維繫多年的感情，如果不能同時兼得，該如何選擇？本港有女生近日在Threads分享人生難題，透露家人早在她出生時已代為申請移民美國，「（今年）4月嗰陣收到封美國領事館寄嚟嘅信」、「等咗18年𠵱家先批」。然而，前往美國意味着要與同居多年的男朋友展開長達5年的異地戀，令她難以抉擇，「究竟點好」、「但長遠咁睇，究竟仲值唔值得留喺香港？」。



樓主透露家人早在她出生時已代為申請移民美國，終於在今年4月才收到封美國領事館的信件，「等咗18年𠵱家先批」。（《和解在後》劇照）

帖文引來許多網民留言，很多人支持樓主前往美國：

「男朋友可以分手，綠卡係一世」



「拎完想去邊都得，有心嘅邊度都維持到戀情」



「一定去，機會難得，有緣人異地戀都可以，無緣同一個地方都可以分」



前往美國意味着要與同居多年的男朋友展開長達5年的異地戀，令樓主難以抉擇。（《和解在後》劇照）

亦有人質疑樓主不想移美，認為毋須浪費時間：

「美國係幾好，但係你冇即刻諗住去，即係話你都唔想移民，有冇美國國籍對於你根本冇分別，去嚟做咩？」



更有人建議樓主可以嘗試短時間留在美國，如果認為不適合，可以立即回港：

「你想得太長遠，我覺得你去半年看看先再打算」



「你可以試咗先，過咗嚟試吓適唔適應、睇下搵唔搵到工、生活得開唔開心，呢啲1至2年都體驗到出嚟，真係唔得咪放棄，唔使5年啊，唔好浪費一個機會」



樓主補充，男友一直尊重其意願。（《和解在後》劇照）

難以適應與男朋友分隔兩地

樓主補充，家人與男友一直尊重其意願，將決定權完全交給她，並不存在親友施壓的問題。真正令她感到掙扎的，是難以適應與男朋友分隔兩地的生活。她自述有分離焦慮症，與男朋友同居多年，早已習慣對方在身邊，「唔習慣冇咗佢嘅生活」，他們交往多年依然幸福，雙方亦一直希望努力裝備自己，為未來建立家庭做好準備。

最後樓主稱「多謝咁多網民嘅意見，我決定拎綠卡，唔好錯過呢個機會，趁後生咩都要試，唔係老咗就後悔」。

家人支持樓主取綠卡的決定。（《翻盤下半場》劇照）

究竟移民美國是否真的需要等待18年？根據美國國務院2026年10月公布的移民簽證排期表（Visa Bulletin），親屬移民輪候時間因申請類別及出生地而異，部分類別排期確實可以長達10多年。

以香港出生、一般適用的「全球其他地區」配額為例，美國公民為兄弟姊妹申請移民的F4類別，當月最後批准日期為2011年10月22日，意味着正處理約15年前優先日期的申請。至於美國公民為已婚子女申請移民的F3類別，最後批准日期為2014年10月22日，排期亦相當漫長。美國公民為21歲或以上未婚子女申請的F1類別，以及綠卡持有人為21歲或以上未婚子女申請的F2B類別，排期則分別推進至2020年1月及2019年8月。

取得綠卡後，亦不代表持有人可以長期在海外居住而不受影響。離境時間過長，可能影響永久居民身份及日後入籍資格。（美國公民及移民服務局官網圖片）

獲美國移民簽證非等於正式取得公民身份

不過，上述日期僅反映當月簽證名額處理進度，並不代表新申請人只需等待相同年數。實際輪候時間亦會受到簽證配額、申請數量及政策變動影響。由於樓主未有透露具體申請類別，因此無法確認她等待18年的原因。

另外，獲批美國移民簽證與正式取得美國公民身份並不相同。根據美國國務院資料，移民簽證一般有效期最長為6個月，獲批人士必須在簽證到期前入境美國，並經批准入境後取得永久居民身份。

一般綠卡持有人須符合至少5年連續居住等條件，並在相關5年期間實際身處美國至少30個月，才可按一般途徑申請入籍，另須滿足其他法定要求。（AI製圖）

綠卡持有人須至少5年連續居住

取得綠卡後，亦不代表持有人可以長期在海外居住而不受影響。離境時間過長，可能影響永久居民身份及日後入籍資格。

美國公民及移民服務局（USCIS）指出，一般綠卡持有人須符合至少5年連續居住等條件，並在相關5年期間實際身處美國至少30個月，才可按一般途徑申請入籍，另須滿足其他法定要求。

（Threads@_happymoment___）