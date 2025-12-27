山崎麵包店員「公廁洗麵包夾」再放洗手枱！山崎回應：將紀律處分

作為售賣食品的店舖，食物質素和衛生都同樣重要。有網民發文公審，指目擊有港鐵站內山崎麵包（Yamazaki）店職員在公廁清洗麵包夾，然後直接將麵包夾放在洗手枱上，質疑做法有欠衛生，變相會令麵包黏附細菌。有網民覺得噁心，批評「洗唔緊要，攞多個托盤好難咩」、「我情願佢唔好洗，起碼佢淨係夾過麵包」。



有人則覺得類似事件只是「冰山一角」，「見唔到為乾淨」、「仲有托盤所謂嘅清潔，咪搵塊布抹吓個面就疊埋，同一塊布左抹右抹」，並提出1點，認為未必是店員責任，勸喻他人體諒，「人哋都係打份工」。



山崎麵包回覆《香港01》表示，從社交媒體知悉事件已即時作出了解及跟進，涉事員工稱是為了一時方便，而未有遵守公司指引，故將對該員工作進一步紀律處分，認為是次屬於個別事件。山崎已經即時向所有分店發出通告，重申一次有關的工作程序，要求所有員工必須遵守。



山崎麵包指，公司對清洗店內所有用具（例如麵包夾或盤）有既定的處理程序，規定沒有來去水供應的分店，都必須將用具帶到商場，或地鐵指定的職員專用清潔房處理及清洗。如果沒有指定的地方清潔，分店會自行購買樽裝蒸餾水並加熱，然後在店內進行清潔及消毒。



有山崎麵包店的職員被拍到在公廁洗麵包夾，再直接放洗手枱。（「threads＠lit.tleplaything」圖片）

該目擊者在threads帳號「lit.tleplaything」發帖，指在港鐵柯士甸站發現有山崎麵包店的職員，竟然在公廁內清洗麵包夾，之後直接將麵包夾放置在洗手枱上，質疑「啲污水痰菌咪去晒麵包度」。

山崎麵包店員「公廁洗麵包夾」 直接放置洗手枱

如相中所見，1名穿著圍裙的女子正在拿着紅色膠桶在洗手枱倒水，旁邊擺放至少5至6個麵包夾，洗手枱上還有一堆濕水紙巾，樓主擔心廁所內的細菌會黏附麵包夾，繼而影響麵包衛生，故上傳照片公審。

憂細菌被帶至麵包 網民：攞個托盤好難咩？

不少網民都大感噁心，「好X核突」、「洗唔緊要，最緊要洗乾淨就唔好放洗手台囉，攞多個托盤好難咩」、「寧願佢用消毒濕紙巾抹吓好過」、「情願佢唔好洗，起碼淨係夾過麵包」、「個洗手盤好多阿毛擤鼻涕、𦧲痰、刷牙都有，超級污糟」、「見過公司啲清潔姐姐係一塊布抹晒馬桶和洗手枱面」、「仲要好多人去完廁所，就咁用清水洗完周圍揈手上面嘅水」，無奈表示「以後夾面包係咪要自備夾仔？」

事件只冰山一角？ 網民提1點為店員求情

惟有留言覺得以上事件只是「冰山一角」，「咁大間飲食公司竟然無自來水喺舖頭」、「好多都無㗎啦！地鐵啲舖頭邊有水位？」、「見唔到為乾淨」、「仲有托盤所謂嘅清潔，咪搵塊布抹吓個面就疊埋，同一塊布左抹右抹」，又指出未必是員工問題，「又唔係間間咁嘅，身為某間分店前職員，我個店主好乾淨唔搞啲咁嘅嘢，其實都係睇店主點教」、「如果公司有budget（預算）嘅話可以安排洗餐具￼公司去清洗餐具，然後運送新一批俾舖頭使用，好明顯就係因為公司無錢，麵包舖職員先迫於無奈去公廁清洗，放過人啦」。

