2027最新美國大學排名大洗牌　麻省理工學院MIT登綜合大學第一名

美國大學排名迎來多年罕見的大洗牌。U.S. News & World Report 9月22日公布最新2027 Best Colleges排名，麻省理工學院MIT正式登上全美綜合大學第一名，普林斯頓大學（Princeton University）跌至第二。



這是自2012版排名以來，普林斯頓第一次失去榜首，也意味著它連續15年佔據全美第一的紀錄正式結束。哈佛大學（Harvard University）排名第三、耶魯（Yale University）第四，史丹福大學（Stanford University）與加州理工學院（Caltech）並列第五。

普林斯頓大學第一次失去榜首，也意味著它連續15年佔據全美第一的紀錄正式結束。（Unsplash＠Tim Alex）

這一次MIT能夠反超普林斯頓，最值得關注的並不是兩所大學突然發生了多大的教學質量變化，而是U.S. News今年修改了排名算法。

最新排名首次加入一個非常現實的指標——「Earnings by Major」，也就是根據學生所學專業，衡量他們畢業後的收入表現。與此同時，過去用於排名的「Graduate Indebtedness」，也就是畢業生聯邦學生貸款負債指標，被取消。

新指標統計的是接受過聯邦助學金、最高學歷為本科的畢業生，在畢業4年後的收入情況。但U.S. News並不是簡單比較「哪所學校畢業生工資最高」，而是盡量在相同專業之間進行比較。

例如MIT計算機（電腦）專業畢業生不是直接與其他學校所有畢業生比較，而是主要衡量其相對於全美同專業畢業生的收入表現。

這樣做的目的，是減少一所大學因為大量學生集中在計算機、工程等高收入專業而天然獲得優勢的影響。

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即便如此，MIT依然成為新指標最大的受益者之一。在「Earnings by Major」指標中，MIT排名全美第一，加州理工學院排名第二；

普林斯頓則排名第八。最終綜合評分中，MIT得到100分，普林斯頓99分，僅僅相差1分，但已經足以讓持續15年的榜首發生變化。

普林斯頓過去恰恰在今年被取消的學生負債指標上表現非常出色。上一年度排名數據顯示，普林斯頓需要借聯邦學生貸款的畢業生，畢業時貸款中位數約為10,320美元；MIT則為14,768美元，哈佛約14,000美元。

因此，當「畢業欠多少錢」退出計算，而「畢業後賺多少錢」加入排名後，普林斯頓原來的一個優勢被削弱，MIT則獲得了新的優勢。

U.S. News解釋，取消畢業生負債指標還有一個數據層面的原因。美國本科生能夠直接獲得的聯邦學生貸款本來就受到額度限制，而且原先能夠取得的政府負債數據相對陳舊，因此不同大學之間的差異並不像外界想像中那麼大。

普林斯頓過去恰恰在今年被取消的學生負債指標上表現非常出色。（普林斯頓大學官網）

新的畢業收入數據則來自美國教育部College Scorecard，希望更加直接地回答現在許多家庭最關心的問題：

花幾十萬美元讀完大學以後，究竟能獲得怎樣的經濟回報？

新規則帶來的影響非常明顯，尤其是一些以工程、計算機、數學和科技見長的大學。今年加州理工學院Caltech從去年的第11名一口氣升到並列第5；Carnegie Mellon從第20升至並列第14；新澤西Stevens Institute of Technology更從第80躍升至第59。

U.S. News負責教育數據分析的Eric Brooks表示，這些技術型大學在新的畢業收入指標中表現尤其突出。

2027年全美綜合大學排名前列也因此出現明顯變化：MIT第1、普林斯頓第2、哈佛第3、耶魯第4；加州理工與史丹福並列第5，賓夕凡尼亞大學第7，杜克第8；約翰霍普金斯、西北大學和芝加哥大學並列第9。哥倫比亞和達特茅斯並列第12，Carnegie Mellon和康奈爾並列第14；Brown、Rice、Vanderbilt和Washington University in St. Louis並列第16。

對於加州家庭來說，今年排名變化也很明顯。史丹福和Caltech並列全美第5；UC Berkeley和UCLA則雙雙排名全美第20，同時並列全美公立大學第一。USC排名第27、UC San Diego第29、UC Davis和UC Irvine並列第34、UC Santa Barbara第44。UC Berkeley比上一年度下跌5位，UCLA則下跌3位。

但這也帶來一個新的爭議：大學排名到底應該更重視「學生畢業時欠多少錢」，還是「畢業以後能賺多少錢」？ 新方法更加突出大學教育的投資回報率，卻可能讓工程、計算機、金融等高薪職業路徑更突出的學校獲得優勢。

雖然U.S. News已經通過「同專業比較」盡量降低專業結構帶來的影響，但研究高等教育排名的學者也指出，要完全消除專業、職業選擇、地區以及學生個人背景對收入的影響並不容易。

因此，今年MIT擊敗普林斯頓，並不能簡單理解成「MIT今年突然比普林斯頓好」。大學一年之間並沒有發生如此巨大的變化，變化更明顯的是排名機構衡量「好大學」的尺子。

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