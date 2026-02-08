兩名法國人由歐洲徒步抵達上海　完成近一年半橫跨歐亞冒險

兩名法國探險家星期六（2月7日）抵達上海，結束了他們從家鄉出發的史詩級徒步之旅。歷時近一年半，他們幾乎全程徒步穿越了16個國家。



法媒報道，26歲的瓦伊索（Loic Voisot）和27歲的洪布洛（Benjamin Humblot）於2024年9月從法國東南部的安納西（Annecy）出發。

他們渴望一次偉大的冒險，希望前往中國，但又不想乘坐飛機，以免加劇航空業對環境的有害影響。

瓦伊索告訴法媒：「我們很難相信這是真的，我們竟然徒步走了這麼遠的路，終於到達了這裏，我們一直夢想着上海。」

「首先，我們感到非常自豪，尤其是我們敢於嘗試這件事……我們當時並不確定能否成功，但我們告訴自己要試一試。」

兩人在路上跋涉了518天，行程約12,850公里，每五到七天休息一次。他們每天步行約45公里，除了出於安全和後勤考慮短暫乘坐巴士進入俄羅斯之外。（編按：他們由法國出發後，經過瑞士、意大利、克羅地亞、波斯尼亞、塞爾維亞、保加利亞、希臘、土耳其、格魯吉亞、俄羅斯、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯，最終抵達中國）

瓦伊索和洪布洛從10歲起就認識，中學和大學也一起就讀。

26歲的瓦伊索（Loic Voisot，右）和27歲的洪布洛（Benjamin Humblot）於2024年9月從法國東南部的安納西（Annecy）出發，於2025年9月進入中國境內，並在2026年2月7日徒步抵達上海。（IG/mode_avion_adventures）

一天晚上，在巴黎下班後，他們閒聊時互相問：「如果可以隨心所欲，你會做甚麼？」

「我們聊到冒險，很快就想到了中國。然後我們萌生了一個有點瘋狂的想法：徒步旅行。」

「我們都意識到氣候變化的問題，以及人類對此負有責任……我們可以採取一些個人行動。」

「我們儘量不坐飛機。我們做得還不錯！」

眾籌和企業贊助幫助他們支付了此次旅行的費用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

