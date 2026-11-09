女偶像平租東京凶宅　與「男鬼」同居4年：眼神不友善但幫我省錢

如果告訴你，東京世田谷區有一套25平方米的公寓，每個月房租只要4.5萬日圓（約2200港元），你會不會心動？要知道，現在東京租房越來越貴，尤其是世田谷這種比較受歡迎的住宅區，想找一套便宜的房子並不容易。不過，這套公寓之所以這麼便宜，是有原因的。因為它是一間曾經有人輕生的「凶宅」。



最近，英國BBC專門報道了日本的凶宅市場，並採訪了幾位敢於入住凶宅的居民，其中這位女偶像的經歷尤其引人關注。

01. 第一次看房，就發現一個男人在瞪着自己

這位日本女偶像叫琉亞（Ryua），目前居住在東京世田谷區。據她向BBC講述，幾年前第一次跟着房產中介看房時，就發現屋裏站着一個陌生男人。而且那個男人一直瞪着她，眼神相當不友善。奇怪的是，陪同看房的房產中介似乎完全看不到這個人。琉亞於是認定，自己看到的可能是所謂的「鬼魂」。換作一般人，估計早就嚇得不敢租了。但琉亞卻不一樣。她說自己天生有點喜歡唱反調，別人越是害怕，她反而越想嘗試。

琉亞Ryua在看房時就見到鬼影（Instagram@ryuaofficial）

於是，她竟然冒出了一個大膽的念頭：

既然他一直瞪着我，那乾脆和他做朋友好了。

就這樣，她決定租下這間公寓。其實，在簽約之前，房產中介就已經告訴她，這裏曾經發生過一起不幸事件，上一位住客是一名在屋內輕生的男性。

不過，琉亞似乎並不介意。搬進去之後，她自稱時不時會聽到腳步聲，偶爾還能聽到像是有人說話的聲音。這些現象究竟是什麼原因造成的，目前沒有得到客觀證實。但琉亞早已習慣這樣的生活。她甚至把那位所謂的「男鬼」當成了自己的室友。就這樣，雙方在她的描述中「和平共處」了4年，而她至今也沒有搬走的打算。

02. 東京世田谷區，房租竟然只要4.5萬日圓

琉亞之所以願意長期住在這裏，還有一個非常現實的原因。那就是房租便宜！她住的公寓位於東京都世田谷區，面積約25平方米。按照BBC報道，這套房子正常情況下的參考月租金約為6.2萬日圓（約3000港元）。但因為曾經發生過不幸事件，她實際每個月只需要支付4.5萬日圓。相當於便宜了將近三成。

一個月省1.7萬日圓（約840港元），一年就是20.4萬日圓（約1萬港元）。按照4年計算，累計租金差額達到81.6萬日圓（約4萬港元）。對於收入未必穩定的地下偶像來說，這筆錢可不是小數目。畢竟在東京生活，除了房租，還有水電、交通、吃飯等各種開銷。難怪琉亞即使知道房子的特殊歷史，依然住得很開心。對她來說，只要自己住得舒服，過去發生過什麼，似乎並沒有那麼重要。

琉亞Ryua所租的房（BBC）

03. 69歲美國老太太，直接半價買下一棟凶宅

其實，像琉亞這樣不怕凶宅的人，在日本還真不止一個。BBC還採訪了一位69歲的美國女性黛安·廷徹（Diane Tincher）。她已經在日本生活了將近40年，平時從事導遊工作。和琉亞不同，這位老太太不是租凶宅，而是直接買了一棟。房子位於日本鹿兒島鄉下，是一棟擁有三間卧室的獨立住宅。

根據她的介紹，當地類似的房屋，價格最高可以達到4500萬日圓（約223萬港元）左右。但她買下這套房子，只花了2000萬日圓（約90萬港元）！相當於不到參考價格的一半。為什麼這麼便宜？因為上一位屋主是一名獨居老太太，最後獨自在家中離世。

日本人對這類房屋往往比較忌諱，因此可能影響交易價格。但廷徹完全不介意。她說，買房前中介已經如實告訴了自己房子的歷史。不過她並不相信鬼魂的存在。

甚至還開玩笑表示：

如果真的有鬼，我反而應該每天感謝她，讓我能夠住進這麼漂亮又負擔得起的房子。

不得不說，這位老太太的心態也相當樂觀。別人避之不及的房子，她卻覺得自己撿了個大便宜。

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04. 日本凶宅到底是什麼？房東必須告訴你嗎？

在日本，凶宅通常被稱為「事故物件」（じこぶっけん）。一般來說，房屋曾經發生過自殺、他殺等事件，或者存在可能影響租客、買家心理感受的特殊情況，都可能涉及所謂的心理瑕疵。

日本國土交通省在2021年制定了相關指導方針，規範房產中介對房屋死亡事件的告知義務。對於出租住宅，如果相關事件已經過去大約3年，在沒有特殊情況時，原則上可以不再主動告知。

但這並不意味着超過3年就可以完全不說。如果租客主動詢問，或者事件存在特殊情況，中介仍可能需要說明。至於房屋買賣，則沒有統一的3年期限。另外，普通自然死亡或者日常生活中的意外死亡，原則上不一定需要主動告知。但如果遺體長期沒有被發現，導致需要特殊清理，情況又有所不同。

05. 日本房價越來越貴，年輕人開始不怕凶宅了？

過去，日本人普遍對凶宅比較忌諱。但隨着房價、物價上漲，大家的想法似乎也在發生變化。BBC報道提到，2025年的一項調查顯示，如果價格足夠便宜，超過半數受訪日本人表示願意考慮租住事故物件。當然，願意考慮和真正搬進去住，還是兩回事。

不過，這也反映出一個現實問題：在生活成本不斷上漲的情況下，便宜的房租對很多人越來越有吸引力。比如東京有兩套條件差不多的公寓。一套月租8萬日圓（約3970港元），另一套因為曾經發生過不幸事件，只要5萬日圓（約2480港元）。一個月差3萬日圓（約1400港元），一年就是36萬日圓（約1.7萬港元）。對於不相信靈異現象的人來說，這個差價確實很有吸引力。

另外，日本還有一個專門收集事故物件訊息的網站，叫「大島てる」（大島てる）。網站會在地圖上標註相關地點，方便大家查詢。不過，由於部分資料來自公眾投稿，訊息不一定完整或準確，不能完全代替房產中介的正式說明。但每個月4.5萬日圓（約2200港元）的房租，卻是實實在在的優惠。

最後問大家一個問題：如果東京有兩套條件差不多的公寓，一套每個月8萬日圓，另一套因為曾經發生過不幸事件，只要5萬日圓。你會選哪一套？是寧願多花錢，也不願意住凶宅？還是覺得一個月能省3萬日圓，根本沒什麼好猶豫的？歡迎在評論區聊聊。

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