另類行業｜擔心凶宅有怪異？試睡員提供實測服務　瞓一晚收入可觀

相信很多人都知道酒店試睡員，但【凶宅試睡員】對很多人來說還是個很新穎的名詞。究竟甚麼是凶宅試睡員，他們的責任又是甚麼呢？一名小紅書博主就分享了自己的職業為凶宅試睡員，工資比一般的職業更容易賺錢，但不是所有人有膽量吃這行飯。



有凶宅試睡員於網上分享人工高原因：（按圖了解）

為甚麼會有凶宅試睡員這種行業呢？主要是有些房子原本市場價格是人民幣五百萬，但該房子因為發生過死亡或靈異等事故，讓房價大跌甚至一直賣不出去。這時，若請來凶宅試睡員，在凶宅裏試睡一個晚上，能夠替買家們進行另類「驗房」體驗，看看房子是不是有「離奇」的一面。在凶宅試睡員試睡後，能夠證明房子是不是有問題。

博主分享，自己當凶宅試睡員，一晚最少可以收取約港幣5300元至10,500元的工資。不少人質疑博主所分享的工資數目高得不太合理，因此認為他僅是在博眼球。博主之後也解釋指高工資是因為試睡員除了需要承擔遇上離奇事件的高風險，還能幫助賣家漲回房價，原本降至三百萬人民幣的凶宅，在試睡員證明其「清白」之後，可能就恢復到五百萬人民幣。因此，他解釋說，凶宅試睡員的高收入是有理由的。

不少網友認為，沒錢比撞鬼還可怕，紛紛希望有機會接觸這類型的工作。如果在香港有這樣的工作，大家敢賺這份高收入嗎？

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