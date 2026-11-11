馬斯克構想「後悔藥Regretamine」引熱議　一劑清空所有人生遺憾

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），身為全球最具話題性的科技富豪，一言一行總是掀起粉絲議論。近期才因正式發表特斯拉全新飛天車引發關注，如今馬斯克又有一項令人意想不到的突發奇想！提出要發明一款名為「Regretamine」的神奇藥物，只要服用一劑，就能讓人擺脫人生中所有後悔的事情。



馬斯克在發文中寫道：「我有一個很棒的藥物點子，名字叫做Regretamine。只要服用一劑，你所有的後悔就會全部消失！」然而，他隨後又補上一句：「當然，這也包括你當初決定服用Regretamine這件事本身。」

這段發言巧妙利用了「後悔」的矛盾心理，意即即使服藥本身成為人生中的錯誤決定，也能透過藥物一併消除後悔的感受。

Regretamine的名稱將英文「Regret」（後悔）與帶有藥物命名聯想的字尾結合，讓整個概念聽起來彷彿真的存在於某種科幻作品之中。

從人工智能（AI）、腦機介面到太空探索，馬斯克過去經常談論科技改變人類生活的可能性，但這次他選擇用一則簡短的幽默發言，點出人們對於過往選擇的複雜情緒。

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