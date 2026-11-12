澳洲華人留學生遭刀砍斷兩指　託同胞代收29萬救命錢竟遭捲款跑路

「這筆錢是我在病床上伸着殘缺的手指，全家人好不容易湊出來的救命錢……」當地時間11月8日凌晨，一場突如其來的血案與隨後發生的信任崩潰，讓28歲的華人方先生在異國他鄉陷入了前所未有的絕境。



剛從墨爾本蒙納士大學（Monash University）畢業的方先生，原本正規劃着自己的未來，卻在幾天內接連遭遇惡劣的人身傷害與極為罕見的「友情背刺」。

11月8日凌晨，方先生受邀前往房東位於墨爾本的公寓打撲克。期間，他與房東因經濟糾紛發生了一些口角。

然而，令人意想不到的是，現場一名為房東「出頭」的男子突然暴怒，衝進廚房掏出菜刀，極其殘忍地朝方先生砍去！受害人方先生的膝蓋被嚴重砍傷，更有兩根手指被當場砍斷。行兇者林某在作案後迅速逃跑。

澳洲留學生方先生的膝蓋及手部皆被砍傷：

據悉，該名行兇者林某此前就有犯罪前科，甚至曾登上過當地的法制新聞。目前，墨爾本警方已對林某展開緊急追查。

重傷入院後，面臨高昂的急救與手指重接手術費用，方先生不得不向國內的父母與朋友緊急籌措救命錢。

由於方先生此前遺失了在澳洲的銀行卡且未及時補辦，病床上的他出於絕對信任，聯繫了在當地認識了四五個月的好友同為華人的吳某某。

方先生讓國內家人與朋友分筆將籌集到的54000澳元（約29萬港元）轉入了吳某某的銀行帳戶，請求她代為向醫院支付醫藥費。

然而，錢一到帳，劇情卻發生了令人寒心的劇變，吳某某在收到鉅款後，並沒有去醫院交費，而是直接拉黑聯繫方式、捲款跑路！

我需要住院花錢……求你了，把錢給我。

在病床上，方先生曾給對方發去多條語音呼叫與求助訊息，得到的只有一片死寂。目前不僅對方微信無法接通，其在國內的家屬手機也均處於關機狀態。

據與墨爾本西區警察局（Melbourne West Police Station）的郵件往來顯示，警方已正式立案調查。警方表示，待方先生傷情稍有穩定後，將為其安排中文翻譯做詳細筆錄，並全力抓捕襲擊者林某、追查被捲走資金的下落。受害人也已嘗試聯繫中國駐墨爾本總領事館尋求領事保護與援助。

同胞代收方先生救命錢後消息不回、捲款消失：

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值得注意的是，這已經是短短一周內，第二起在中國網絡上引發廣泛關注的墨爾本華人遇襲事件。

就在11月6日，一名中國外賣騎手在墨爾本遭持刀襲擊身亡，另一人受傷。事件發生後，當地華人舉行悼念活動，並對外賣平台的安全保障問題表達不滿。

如今，另一名28歲的中國年輕人又在墨爾本遭遇嚴重暴力傷害，醫療費還出現了去向不明的問題。

截至目前，襲擊方先生的嫌疑人仍未歸案，5.4萬澳元醫療費的去向也沒有查清。方先生還需要等身體恢復後，前往警察局正式完成筆錄。

從兇殘的持刀傷人，到毫無底線的趁火劫財，這起發生在墨爾本華人圈子裏的案件令人憤怒也寒心。

我們常說華人不夠抱團，尤其是跟其他族裔相比。可有時候，真正讓人心寒的，不是身在異國他鄉無人幫忙，而是明明大家都是中國人，說着同樣的語言，有着相似的背景，卻偏偏有人利用這份信任，反過來坑自己人。

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