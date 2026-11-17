第一次約會就遇上銀行搶匪，還差點成為搶案共犯！美國麻省一名女子透過交友APP認識一名男子，原本期待展開一場浪漫約會，沒想到兩人第一次見面，男子竟直接持槍闖進銀行搶錢，得手後還衝回女子車上，命令她趕快開車逃離現場，讓女子瞬間從約會對象變成逃逸駕駛，整段過程宛如電影情節。



跟交友APP對象約會竟去搶銀行？

根據CNN報導，事件發生於2016年12月5日，男子Christopher Castillo當天由女子開車前往麻省North Attleboro，兩人此前從未在現實生活中見過面。途中，Castillo突然要求女子在一家銀行附近停車，接著獨自下車。

女子當時並不知道對方的計畫，直到幾分鐘後，Castillo滿頭大汗地跑回車上，手裡拿著槍、戴著墨鏡和帽子，還帶著1,000美元（約7,840港元）現金，並對她大喊：「快開車！」

女子受到驚嚇，只能先照著指示行動，檢方指出，Castillo進入Bristol County Savings銀行後，向職員亮出手槍，要求交出1,000美元，還表示自己「真的很缺錢」。得手後，他立刻返回女子的Nissan Maxima轎車，要求對方加速離開。

不過，女子很快發現後方有警車追趕，隨即將車停下並離開車輛，警方則將仍躲在車內的Castillo拉出，過程中，他不但激烈反抗，還朝警員吐口水，甚至聲稱手槍沒有裝子彈。

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警方事後在車內找到一把口徑0.44的手槍，據悉是Castillo繼父所有的古董槍，另外也發現與銀行搶匪特徵相符的帽子、墨鏡，以及被搶走的1,000美元。案件多年後進入司法程序，Castillo承認持械搶劫，以及對警員攻擊、毆打等三項罪名，最終被判處3年州立監獄徒刑，另因與警方激烈衝突，被判處2年拘留所刑期，合計5年，至於這名女子，因為並未參與搶案，也沒有遭到檢方起訴，總算躲過一劫。

而這起離譜的約會搶案近日再度被Threads網友翻出討論，不少人看完直呼根本是「最恐怖的第一次約會」，原本只是透過交友APP認識新對象，沒想到見面當天竟直接變成銀行搶案的逃逸駕駛。有人替女方捏一把冷汗，直呼還好她看到警車後立刻停車離開，否則後果恐怕不堪設想；也有人笑稱，這種約會經歷根本可以直接讓人對交友APP失去信心，甚至調侃：「這不是約會，是犯罪現場體驗吧！」

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