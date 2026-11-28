在南加州買房置業，擁有一套背靠山景、綠樹環繞的獨棟住宅，是許多華人家庭的夢想。但很多人不知道的是，自家後院圍牆外的那些參天大樹，哪怕枝葉遮擋了視線，也絕對不能隨隨便便動刀。



近日，南加州華人聚居城市奇諾崗（Chino Hills）幾年前發生的一起砍樹糾紛再次引發熱議——多戶居民因為擅自砍伐住宅後方的市政府公共橡樹，不僅遭到刑事追責，還面臨天價民事賠償，其中部分華人居民支付的賠償金甚至超過了13萬美元（約100萬港元）。

南加華人業主因擔憂山火及樹木遮擋視線，擅自砍伐公共橡樹遭索賠13萬美元（Chino Hills City）

據奇諾崗市政府顯示，這起引發軒然大波的砍樹事件追溯到2020年5月，地點位於奇諾崗Rancho Hills Drive附近。

當時，當地部分居民原本是看中了社區優美的山景和自然環境才選擇在此安家，但隨著住宅後方公共山坡上的橡樹逐年長高，日益茂密的樹冠逐漸遮擋了原本開闊的視野。

期間，有居民曾向奇諾崗市政府提出修剪樹木的請求，並表達了對野火蔓延風險及公共安全的擔憂。然而，在訴求未能立即得到滿足後，部分居民竟決定「自己動手」，僱人或自行砍伐了城市步道附近的樹木。

這起風波主要涉及兩起關聯案件。其中一起發生在Ridgeview Loop步道與Sunset Park附近，當地檢方指出，涉案人員在未經土地所有者書面同意的情況下，擅自移除了9棵受到法律保護的海岸活橡樹（Coast Live Oak），這些樹木的估值約為18,630美元。

隨後，相關居民不僅面臨輕罪刑事指控，法院還裁定涉案住戶須分別向市政府支付約23,000美元的賠償金。

另一宗案件的規模則更加驚人，直接牽涉到Rancho Hills Drive與Vista Dorada Place附近的6戶住宅。

據媒體報道及市政府此前公布的資料顯示，這幾戶居民被指擅自砍伐或嚴重破壞了數十棵市屬公共橡樹，報道指涉案約60棵，市府此前通報則指超過30棵遭到破壞或移除。

面對公共綠地遭到大面積破壞，奇諾崗市政府正式批准向這6戶業主提起民事追償，索賠總額高達845,100美元。

此後，涉案居民陸續向市府支付了賠償款，其中部分華人業主實際掏出的賠償金額甚至超過了13萬美元。

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根據加州現行法律規定，非法破壞樹木除了要賠償實際財產損失外，在特定惡意情況下，法院甚至可以判處最高三倍的懲罰性損害賠償。

面對動輒數萬甚至十幾萬美元的巨額帳單，部分涉案的華人居民至今仍感到十分委屈，認為處罰實在過重。

他們表示，當初砍樹或重度修剪，一方面確實是樹木太密影響了住宅景觀，另一方面也是真切擔心南加州乾燥季節的山火隱患，且事先並非沒有向市府反映過。

不過，當年曾向警方舉報此事的當地居民Mike Taber卻透露，部分涉事人員在警方已經介入調查後，依然沒有停止砍伐行為。

奇諾崗市政府對此態度十分強硬，明確指出這些橡樹生長在城市公共土地上，屬於全體市民的公共財產，哪怕它們就長在你家後院圍牆之外，私人業主也絕對無權自行處置。

事發地Rancho Hills Drive附近。（Google Maps）

這起代價慘痛的案例，也給所有在加州擁有房產的華人屋主敲響了警鐘。

根據奇諾崗市政府官方的樹木保護規定，不僅是城市公共開放空間、道路沿線及公園內的樹木受到嚴格保護，就連部分生長在私人土地上的原生樹種以及大型歷史樹木，在移除或大幅修剪前也必須向政府申請許可。

市府特別強調，「保護私人住宅的景觀視野」並不是要求政府砍除公共樹木的正當理由。

如果居民確實認為後院外的公共樹木存在枯枝掉落、電線纏繞或火災安全隱患，正確的做法是向市政府公共工程部門提交檢查與修剪申請；如果不想苦等市府的常規維護排期，奇諾崗目前也設有「自費修剪市屬樹木計劃」（Tree Trimming Resi-Pay Program），允許居民自己出錢，但施工團隊和修剪方案必須全程由市府審核並統籌安排，絕不允許居民私下找人直接砍伐。

看似不起眼的幾棵後院大樹，在加州法律體系下卻有著極高的生態與經濟估值。一念之間的「自行處理」，換來的不僅是鄰里舉報、刑事案底，更是足以讓人肉疼的十幾萬美元天價帳單。

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