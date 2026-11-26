近日，普林斯頓大學（Princeton University）華人女博士謝翌（Eva Yi Xie）被ICE抓捕一事持續發酵。



11月23日，普林斯頓大學約250名學生、教授及當地居民舉行集會，要求ICE釋放謝翌，美國媒體也在持續跟進。

集會現場，抗議者要求ICE釋放被捕的普林斯頓大學華人博士生謝翌。（Reuters）

幾天前，華人生活網報道這起事件時，就有網友提出疑問：

為什麼沒有提及謝翌一家當年申請「避難」簽證的具體原因？

其實，並不是編者有意迴避，而是當時能夠查證的公開訊息確實有限。

我們此前只知道，謝翌14歲時隨父母來到美國，她本人曾公開表示，父母赴美尋求「避難」。但究竟發生過什麼事情，一家人的庇護申請為何將近10年仍未獲批，當時並沒有更多可靠資料。

沒想到，隨着事件持續發酵，越來越多網友開始深挖謝翌一家的過往，事情竟然出現了反轉之後的又一次反轉！

這一次，網友翻出了疑似涉及謝翌父母的多起國內法院訴訟及執行記錄，還有她在美國的奢侈消費和私人生活照片。

一邊是當年赴美避難的經歷，一邊是如今曝光的家庭債務糾紛和奢華生活，兩者之間究竟有多大反差？

當然，網傳爆料尚未全部證實，民事債務也不等於詐騙，但這些新線索無疑讓謝翌一家的過去再次受到質疑。

究竟是怎麼回事？我們從網友翻出的那些法院記錄說起。

這次爆料的起點，是一份來自浙江寧波的法院執行裁定書。網友貼出多份中國法院文書，涉及兩名叫謝x峰、張x豔的當事人，並稱他們就是謝翌的父母。

其中引發最多關注的，是寧波市海曙區人民法院2016年8月26日作出的一份民間借貸糾紛執行裁定書，案號為（2016）浙0203執1031號。根據網友公開的文書內容，謝、張等人涉及一起民間借貸執行案件，因未履行相關法律義務，被列入失信被執行人名單，並受到限制高消費等措施。

謝翌及其父母過往的資料都被網民曝光：

網上流傳的資料還顯示，案件涉及的另一名被執行人曾遭司法拘留，而申請執行人當時僅收回了部分欠款。

隨後，類似的案件一起接一起曝光。

有網友進一步檢索公開司法資料，整理出十餘起涉及相同姓名當事人的案件，除了民間借貸，還包括銀行金融借款、典當糾紛、保險代位求償等。其中，網友列出的兩筆銀行借款糾紛，金額分別約為146萬元和160萬元人民幣。另有多筆涉及數十萬元的民間借貸案件。僅僅這名網友整理的數字，合計就已經超過600萬人民幣。

這些法院文書很快引發了網友們對於這一家人2016年離開中國原因的討論。

除了父母的法院記錄，網友還翻出了謝在中國讀書的經歷。

此前美國媒體報道時，強調她2016年赴美時語言文化都有障礙，一個新移民通過4年努力取得驕人成績，但事實上，她在赴美前就讀於上海某知名民辦學校，初中部的學費即便是10年前也要近10萬人民幣。

曾刊登謝翌獲MIT錄取喜報的學校公眾號文章，目前已無法在原頁面查閲，但仍可通過網絡緩存找到。

同樣，美國科學競賽機構官網上，原本介紹她一家赴美「避難」經歷的內容，如今也已被刪除。至於為何刪除，目前尚不清楚。

因為謝翌在2020年接受美國科學競賽主辦方採訪時，曾公開講述自己14歲時赴美尋求「避難」，她也因此有將近一年無法正常上學。這與網友如今翻出的上海私校經歷和母校喜報，呈現了這個家庭過去的另一面。

如果說法院文書讓網友重新審視這家人的赴美背景，那麼接下來曝光的私人生活，則讓這場爭議進一步發酵。

社交平台上開始流傳一些據稱來自謝翌社交賬號的照片和截圖。其中包括名牌手錶、奢侈品以及高檔餐廳的消費記錄。她在米其林餐廳一餐就要花費數百美元。

網民翻出謝翌發佈在社交媒體的奢靡生活：

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不過，這些爆料已經讓輿論進一步分化。

有人認為，政治庇護與家庭經濟狀況本來就是兩回事，過去生活優渥，也不代表後來不可能遭受迫害，更何況這是家人也不是她本人做的事情。

但更多質疑集中在另一個問題上：如果網友翻出的法院記錄屬實，尤其是隨着謝翌在美國的奢侈消費照片不斷流傳，大家也開始質疑，謝翌此前公開講述的家庭遭遇，究竟還有多少不為外界所知的內情？

與此同時，謝翌的男友、史丹福大學（Stanford University）數學博士生李如柏（Rupert Li），也因為一項網絡募款引發關注。

謝翌的男友發起了一項網絡募款引發關注。（GoFundMe截圖）

GoFundMe上出現了一項為謝翌籌集資金的活動，發起人為Jovanna Teran，受益人則是李如柏，目標金額為2.4萬美元，目前已籌得4500美元。

募款頁面表示，普林斯頓大學已經承諾承擔謝翌的律師費用，因此募款主要用於她在拘留期間的日常用品、電話通信、親友探視交通，以及獲釋後的生活安頓。

不過，這項募款也引發了華人網友的質疑。有人認為，既然律師費已經由學校承擔，而謝翌此前又被曝頻繁出入高檔餐廳、展示名牌首飾，如今再向公眾募款，是否合適？

值得一提的是，謝翌的導師透露，雖然身處拘留中心，但她目前表現得相當淡定，甚至還開玩笑地向導師展示自己穿着的藍色囚服。

而有網友發現，這其實並不是謝翌第一次出現在美國主流媒體的報道中。

早在2023年2月，美國知名科技雜誌《連線》（WIRED）就曾以她為案例，報道硅谷科技巨頭裁員潮對名校畢業生的衝擊。

當時還在MIT讀書的謝翌，曾連續兩年獲得Facebook（後更名Meta）的暑期實習機會。按照以往慣例，這幾乎意味着她畢業後有很大機會直接進入這家科技巨頭工作。

沒想到，2022年Meta突然凍結招聘，原本向優秀實習生提供正式職位的傳統也被打破。謝翌當時接受採訪時表示，即使表現最優秀的實習生也未能倖免，部分剛剛入職的員工同樣遭到裁員。

不過，她並未因此過度焦慮，她在媒體採訪時表示：

歸根結底，一份工作只是一份工作，更重要的是我們希望在自己的職業生涯中實現什麼。

對此，也有網友提出了一個頗為尖鋭的疑問：如果網上曝光的家庭債務糾紛和高消費照片屬實，一家人過去的事情尚未說清楚，為什麼謝翌此前一次又一次如此高調呢？

筆者覺得，她或許非常懂得如何利用美國社會的規則，為自己爭取機會。

而這一次的ICE事件，雖然讓她身陷拘留中心，卻也意外獲得了名校教授、政界人士乃至美國主流媒體的廣泛關注。這場突如其來的風波，會不會反而成為她解決困擾近十年的移民身份問題的一次轉機？

恐怕還要看接下來法院的裁決。

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