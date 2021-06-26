阿爸染疫亡阿媽被玩殘　確診又唔使隔離　台網友怒揭誇張防疫亂局

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台灣指揮中心曾於6月23日宣布，為加強圍堵新冠肺炎疫情力度，指揮中心公布最新確診者解隔離標準，規範加嚴，無症狀、輕症及重症患者皆需比原規定再加1次PCR採檢，陰性或Ct值超過30才可解除隔離治療。惟有網友卻以「無能政府」為題爆料，揭衛生局前後反覆，其家人確診後，一下需要隔離，隔離期間又說不需要隔離，讓他們身心俱疲，怒控：「台灣人命賤嗎？台灣的超前部署是佈在外太空嗎？」

父親不幸染疫亡　卻只是痛苦的開始　點圖看看網友阿好（化名）的爆料原文▼▼▼

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阿好最後問道：「想請問一下，衛生局說詞前後反覆，一下需要隔離，隔離期間又說不需要隔離！又說是政府上週新改的規定，所以不需要隔離！目前衛生局的指示是，母親為陽性，PCR28.9，但是卻可以外出！如果出去傳染給他人，是誰該負責？台灣人命賤嗎？台灣的超前部署是佈在外太空嗎？」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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