【唐綺陽每周星座運程】金牛情路不順陷尷尬　水瓶小心激動爆血管

【唐綺陽星座運勢週報8/9-8/15】金星處女衝刺，迎接金星天秤的解放氛圍，致力於讓生活恢復秩序，加強執行能力，關注健康、職涯等話題，留意職場上的變化性。日與木土對分，關切自尊相關的議題，為追求更好的自我，做出生涯中的重要決策。
重要星象：金星處女衝刺，日與木土對分
工作注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚
巨蟹：準備馳騁沙場、忙於挑戰
處女：有老派型的貴人，意見值得參考
天秤：在外名聲好，能帶來更多機會
雙魚：越主動爭取，機運越好
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桃花注意：白羊、金牛、雙子、獅子
白羊：桃花選擇多，感情受關注
金牛：感情不如預期，有點尷尬
雙子：相處輕鬆愉快，桃花自然來
獅子：從朋友做起，讓感情慢慢加溫
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財運注意：天蠍、射手
天蠍：注意理財，當心花錢如流水
射手：有人情壓力，需要審慎評估
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健康注意：山羊、水瓶
山羊：心理影響健康，多休息調養
水瓶：做事前先暖身，注意心血管保健
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】