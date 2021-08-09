【唐綺陽每周星座運程】金牛情路不順陷尷尬　水瓶小心激動爆血管

【唐綺陽星座運勢週報8/9-8/15】金星處女衝刺，迎接金星天秤的解放氛圍，致力於讓生活恢復秩序，加強執行能力，關注健康、職涯等話題，留意職場上的變化性。日與木土對分，關切自尊相關的議題，為追求更好的自我，做出生涯中的重要決策。



重要星象：金星處女衝刺，日與木土對分

工作注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚

巨蟹：準備馳騁沙場、忙於挑戰

處女：有老派型的貴人，意見值得參考

天秤：在外名聲好，能帶來更多機會

雙魚：越主動爭取，機運越好

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桃花注意：白羊、金牛、雙子、獅子

白羊：桃花選擇多，感情受關注

金牛：感情不如預期，有點尷尬

雙子：相處輕鬆愉快，桃花自然來

獅子：從朋友做起，讓感情慢慢加溫

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財運注意：天蠍、射手

天蠍：注意理財，當心花錢如流水

射手：有人情壓力，需要審慎評估

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健康注意：山羊、水瓶

山羊：心理影響健康，多休息調養

水瓶：做事前先暖身，注意心血管保健

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】