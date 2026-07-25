借貸｜一時手緊想借錢？私人貸款前留意8件事　利息/額度/還款期

向銀行申請私人貸款，貸款額及利息如何計算？還款期可攤分多少期？



有需要周轉，可以個人名義向銀行或財務公司申請私人貸款，毋須以個人資產作抵押，在預定還款期內每月定額分期償還本金及利息。而私人貸款的貸款額及利息會因申請人的入息、財務狀況、工作而異，還款期長短則會影響利率。

借私人貸款前的注意事項！（按圖了解！）

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貸款額上限可達一百萬

貸款額一般是申請人月薪8至21倍，上限約百萬元，若是公務員或專業人士，貸款額更高。不過若借款人只想借幾千元，銀行或財務公司也會批准。然而，貸款額越高，利息越低。

一般來說，貸款額不宜太多，剛好符合需要便可。還款額方面，最好不超過月入的30%，以保障還款後，仍有生活費。

還款期可攤分長達60個月

還款期以月計，一般分為6/12/18/24/36/48/60，最長不超過60個月。還款期越長，雖然每月還款額越小，但銀行實際收取的利息卻越高。

利息計算

想得知還款總數，需把貸款額、還款期、手續費、月平息一併計算。何謂月平息？即是每月利息所使用的利率，且不包括銀行手續費：

假設借貸$50,000，月平息0.40％，還款期24個月。

每月的利息就是：$50,000 X 0.40％=$200

全期利息就是：$200 X 24個月=$4,800



另外，申請人需繳付借貸手續費：

假設每年收1％手續費，借$50,000。

每年手續費就是：$50,000 X 1%＝$500

兩年就是$1,000。



綜合上述計算結果，總還款額就是：

$50,000 + $4,800 + $1,000＝$55,800

以還款期24個月計，平均每月還款額為$2,325。



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月平息與實際年利的分別

月平息並不包括利息以外的收費。實際年利率則是一個綜合了利息及附加費後（例如貸款手續費、服務費等）的參考利率，能夠反映實際的借貸成本。故要準確比較各銀行或財務公司貸款計劃，最簡單方法，就是參考實際年利率。

不過，若想計算出準確的每月還款額，由於各銀行或財務機構的還款模式、手續費及優惠有異，故小編建議大家還是用各金融機構網站內的貸款計算機計算。

「78法則」每月還款利息與本金比例不一

現時，不少銀行均採用「78法則」分配每期還款額內的本金與利息比例。通常於前期還款比例中，利息會佔較多，之後利息佔比遞減，本金比例增加。

假設借貸$200,000，還款期12個月，全期利息$7,440，即每月還款額：

（$200,000 + $7,440） / 12（還款期數） = $17,287



以78法則計算，每月利息是：

全期利息 x 尚餘還款期數 / 還款期數總和（12個月即=12+11+…+2+1=78）



換言之，每月還款額扣減利息後，就是每月的償還本金（見下表）。

每月還款本金與利息的每月變化（MoneySmart授權使用）

如果你的還款期是36個月，那麼還款期數總和就是36 + 35 + ⋯ + 2 + 1 = 666，首月利息就是$7,440 x 36 / 666＝$402，償還本金即是$17,287- $402 = $16,885。

申請貸款有何條件？

申請時，需留意銀行的入息要求。一般月入逾$5,000已符合。

在遞交申請前，應準備好文件以供審核。大家可選擇網上遞交或親身到分行辦理。一般銀行要求索取最近3個月所發出的證明文件，故遞交申請前，必需查看清楚文件日期。

申請貸款所需文件

1. 香港永久性居民身份證

2. 住址證明 (如：電費單、差餉單、銀行月結單)

3. 銀行戶口月結單 / 存摺首頁

4. 薪金證明 (如：糧單、強積金供款證明)



申請貸款有甚麼步驟？

先選擇貸款服務，再遞交證明文件，然後等待審核結果通知。銀行一般需時一至兩個工作天處理。倘獲通過審批，貸款將存入指定銀行賬戶。至於還款，銀行或財務公司會於申請人的銀行賬戶設立自動轉賬服務，以直接收取每月還款金額。

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