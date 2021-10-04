跟同事再熟絡也要保持尊重　除借錢、講是非　這些禁忌最好也別碰

遠距辦公期間，與同事見面機會大幅減少，有的人會懷念過去一起吃午餐的時光，也有人樂得輕鬆，究竟職場上的朋友對我們來說重要嗎？要如何跟同事保持朋友關係？



《職場友誼》（The Business of Friendship，暫譯）作者夏絲塔·尼爾森（Shasta Nelson）指出，職場是非常容易開啟一段友誼的地方，但這樣的關係卻也很容易結束，當其中一方調動職位或離職，雙方沒有共同的環境或相處時間，感情就很容易變淡。

紐約州立大學奧爾巴尼分校的心理學副教授鄭何光（Ho Kwan Cheung，音譯）將這樣的關係稱作「方便友誼」（Friendships of Convenience），「泛指會跟你在茶水間閒話家常、一起去買午餐，或是有問題的時候會求助的對象 —— 因為他就坐在你附近。」難以維繫卻影響深遠的「職場友誼」：有助於提升工作認同感、生產力

不難想像，當疫情襲來，多數人都開始居家辦公時，少了地利之便，這樣的友誼便很容易消逝。但鄭與尼爾森都認為，在這種時刻，維持職場友誼顯得更加重要。 鄭指出，「我們大部分的人都能藉著職場的友誼上滿足社交需求，這種情感會讓人對職場產生歸屬感。」

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）一項涵蓋美國、德國和印度 12,000 多名職員的調查中發現，超過一半因疫情而改為遠距工作的受試者認為，自己在協作型工作的生產力下降了，像是團體合作或是與客戶互動等。同時，在自認與同事的連結變少的受試者中，有 80％ 都認為，自己的工作效率變低了。

蓋洛普（Gallup）另一項針對美國職員的調查也指出，自認在職場上有親密好友的人，有超過一半都認為自己對工作充滿熱情；反之，在職場上沒有親密好友的人中，只有 10％ 覺得對工作有熱情。

跟同事再熟絡，最好也別觸碰這13項辦公室相處禁忌（按圖看清！）

+ 22

這些研究都顯示出職場友情對我們的重要性，但職場又是個一言一行都必須稍加謹慎的地方，與職場上的朋友相處時，還是有些不可逾越的分際。禮儀顧問羅莎琳達·藍道爾（Rosalinda Randall）就建議，「如果不想出錯，一個大原則就是，若覺得這句話不應該在老闆面前說，也就別對同事說。」

她列舉了 13 個絕對不應該跟同事聊的話題或禁忌行為：

1. 太常借錢

偶爾忘記帶錢，難免會向同事借一點錢墊午餐費用，但絕對不要讓它變成常態。

2. 散佈謠言

尤其不要隨便說別人的壞話，對方通常只會覺得你的行為很扣分，萬一被當事人知道了，下場相信不會太好看。

3. 任意稱讚同事的外表

想讚美同事的服裝、髮型或妝容時，必須慎選用詞。如果言詞失當，評論同事的外表可能會顯得很不專業，甚至像性騷擾。

相關文章：越勤力越要OT、進諫上司多數衰硬 10個職場潛規則不懂只怪你天真

+ 30

4. 隨意詢問年齡

有些人會認為這是隱私，有些人會認為你在質疑他的專業性，甚至會直接認定你有年齡歧視。

5. 涉及種族、宗教、性別的言論

這類的話題本來就需要小心應對，別對任何的族群做出負面評論，可能會涉及歧視或騷擾。

相關文章：同事關係｜怎與常放負、懶叻的人相處？除減少來往還有這些建議…

+ 15

6. 需要協助時，說「抱歉造成你的困擾，能不能……」

若有事情要同事協助，這樣的開頭其實是不對的，對方會覺得「既然你知道造成困擾，那為何還要來找我？」正確的問法應該是「抱歉，你現在有時間嗎？」

7. 每句話都以「我覺得……」開頭

這樣的句型很容易讓人覺得你是自大狂，如果你真的想表達自己的意見，可以直截了當的說出來。

8. 問對方懷孕了嗎

這也是個相對敏感的話題，若是對方還沒準備好要公開，就突然被這麼一問，相信會非常措手不及，應該要尊重別人談論話題的意願。

9. 知道同事們要聚會，主動問自己是否受邀

一個人本來就不可能會受到所有團體的邀約，而問完這樣的問題後，得到的答案大多不會讓人太滿意。

10. 對於同事受到認可的事蹟表示驚訝

假如有同事被選中要代表公司向客戶提案時，如果你表現出驚訝的樣子，會顯得很不專業，甚至有點小心眼，應該要好好地恭喜對方才是。

11. 分享私生活太多細節

有些人很愛把自己的私生活掛在嘴邊，其實很多時候，同事們並不一定想聽。也避免向同事分享太過私密的身體狀況，藍道爾指出，除了你的父母或配偶，一般同事並不想知道你身上有紅疹或其他毛病。

12. 透露自己正在找工作，或打聽哪邊有好工作

這樣的消息非常容易走漏風聲，尤其容易被主管知道，場面就會很尷尬。

13. 談論自己與公司之間的法律糾紛

無論指控內容是否具法律正當性，律師都會建議保密，否則被可能會讓自己處於不利的情勢，如果可以的話，展開起訴程序後最好離職。

【本文獲「經理人」授權轉載。】