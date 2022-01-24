糖尿病｜實況主統神血糖爆錶網民求減肥　糖尿病必須搞懂的5件事

【糖尿病／統神】有「電競不死鳥」之稱的台灣實況主統神，近日直播開箱自己的體檢報告，但其中的「糖化血色素」指標在7.9，讓他驚慌懷疑自己可能得到糖尿病，粉絲、網友紛紛勸他，「趕快運動減肥，想看你實況到80歲！」



統神恐得糖尿病？粉絲嘆：看一天少一天

據《ETtoday》報導，統神在實況中直接拆封體檢報告，可以看到幾乎滿滿紅字，統神身高177公分、體重130公斤，在各項檢驗數值中包含縱隔腔較寬、眼壓高、接近骨質疏鬆症、重度脂肪肝，膽固醇、血脂肪、肝功能指數等都偏高，重要健康指標都不理想。

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其中特別是「糖化血色素」這一項，統神一看到數值顯示為7.9，嚇得立刻到網路進行搜尋，他搜到的資料顯示若數值高於6.5便為確診糖尿病，他立刻癱坐在椅子上，無奈表示，「一直在欺騙自己說『糖尿病還好』」，以為自己不會得到糖尿病。而後他又找到不同資訊，顯示糖化血色素高於8才是確診糖尿病，讓他開心驚喊「我還有救！」。

不過網友也紛紛表示希望統神注意健康，「你這樣真的很不健康，大家在跟台的都看得出來，為了老婆小孩減肥吧！」、「我想看你到80歲耶」、「趕快運動減肥好嗎」、「拜託航航趕快開始注重健康，不可以丟下我們喔，電競不死鳥」。

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