肥仔潛力股！台灣男藝人挑戰1000天「體脂32%減至8%」變爆肌男

台灣藝人何孟遠15日公開他的1000天「身材極限改造」影片，曝光他昔日重達90公斤時的模樣，當時的他身材圓滾滾，有著明顯肚腩，透過健身重訓逐漸練出健壯身材。
何孟遠於2019年7月開始拍影片，他曝光自己低頭看不見腳趾頭的凸肚模樣，直呼「非常誇張」。何孟遠透露當時是他人生低潮期，靠吃來宣洩情緒，體重直飆至90公斤，體脂達32%，走路都會喘。
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後來他覺得不能讓身材再這樣發展下去，開始上健身房運動，曾練到吐，吐完再繼續練，不過他未放棄，10個月後減了約10公斤，也練出肌肉線條。
不過後來他爆出劈腿醜聞，一度自暴自棄復胖，經過了一段時間再振作，開始繼續運動、健身，到今年2月15日他「改造身材」滿1000天的日子，特別去拍攝成果照，精壯身材與當初差很大，不僅減去18公斤，體脂更只有8%。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】