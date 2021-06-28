【健康百科】不再渾渾噩噩返工返學　朝早起身後你應該做嘅10件事

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-28 11:30

我們每天做的小事不但會影響自我成長，也會形塑我們的生活樣貌，決定我們成為什麼樣的人。運用晨間時光的方式，會大大影響接下來一整天的生活。早上起床後第一個小時內做的選擇，會決定我們當天做事的效率、能否擁有內心的平靜，或是擾亂我們的思緒。謹慎運用早晨時光，不僅能讓你做好準備、計畫未來的可能性，還能幫助你釐清哪些是真正需要完成的事、哪些是可以暫時擱置的事、哪些是必須優先處理的重要任務。少了晨間習慣，你就像少了舵的船一樣，只是不斷變換方向，從來沒有真正航行在自己設定的生活航道上。

《起床後的黃金1小時》一書中提到，無論是早睡早起的晨型人，還是晚睡晚起的夜貓族（或是中間分子），「早晨」只會在起床後才開始，不管幾點，都會遇上起床後的「黃金一小時」，這段時間要「為自己做最重要的事」，為接下來一整天做好準備。作者也整理出成功人士達成起床後的黃金1小時的原則……

原來每日早5分鐘起身 就已經可以提升專注力！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

晨活名人現身說法

「我會泡茶或咖啡、吃早餐，然後進入長達四小時、我稱之為「白色空間」的工作狀態。我的行事曆上一定會保留平日早上八點到中午十二點這段時間，而這也是只有我才有權支配的時間，不管是拿來寫作、研究企業發展、安排董事會議或健身鍛鍊都好。」——馬修．威瑟利－懷特／美國投資集團CAPROCK共同創辦人暨董事總經理

「起床後我會到樓下煮咖啡。三杯濃縮咖啡加三茶匙的可可粉（天然的那種，不是經過加工處理的鹼性可可粉）和兩包代糖，我聽說這能幫助大腦理清思緒、提升思考能力。我不知道是不是真的，但喝起來還不錯就是了。」——艾德．卡特姆／Pixar動畫工作室與迪士尼動畫工作室總裁

「（我）一般早上八點左右就會自然醒。理想的話，我會冥想十分鐘，但通常我都急著投入工作。我把電腦擺在書架上，這樣我就能戴著耳塞站著工作，把起床後的第一個小時拿來處理重要事務。」——大衛．卡達維／Podcast節目主持人、《從心開始》（The Heart to Start，暫譯）作者

「我起床後的第一件事就是努力回想夢境！你記得你作的夢嗎？……夢境似乎蘊藏了所有關於真相的線索與深刻的見解，而歷史上也有不少人從夢境中學習、了解到了什麼。你知道瑪麗．雪萊（Mary Shelley）創作《科學怪人》（Frankenstein）的原因和靈感源自於她的夢嗎？還有披頭四成員暨傳奇音樂人保羅．麥卡尼（Paul McCartney）寫的〈昨日〉（Yesterday）這首歌，其實是他在夢裡聽到的曲調？」——艾兒．露娜／藝術家、《這就是我背叛自己的方式》（The Crossroads of Should and Must，簡中版譯名）作者

同場加映：做功課吸貓醒腦專注力急升！女兒博命索貓咪眼神死 山竹反成焦點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

同場加映：瞓覺都會瞓錯？網傳錯誤睡眠知識 日本教授糾正：睡八小時未必好（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

延伸閱讀：

「習慣重複聽同一首歌、大多不吃早餐…」超過百位世界級成功人士的10個共同點

「假日更應早睡早起！」 8個幫助睡眠的好習慣

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「想過什麼樣的人生，就過什麼樣的早晨！」利用10大原則，複製成功人士起床後的黃金1小時】