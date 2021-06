【健康百科】不再渾渾噩噩返工返學　朝早起身後你應該做嘅10件事

撰文: VOGUE Taiwan 最後更新日期: 2021-06-28 11:30

我們每天做的小事不但會影響自我成長,也會形塑我們的生活樣貌,決定我們成為什麼樣的人。運用晨間時光的方式,會大大影響接下來一整天的生活。早上起床後第一個小時內做的選擇,會決定我們當天做事的效率、能否擁有內心的平靜,或是擾亂我們的思緒。謹慎運用早晨時光,不僅能讓你做好準備、計畫未來的可能性,還能幫助你釐清哪些是真正需要完成的事、哪些是可以暫時擱置的事、哪些是必須優先處理的重要任務。少了晨間習慣,你就像少了舵的船一樣,只是不斷變換方向,從來沒有真正航行在自己設定的生活航道上。

《起床後的黃金1小時》一書中提到,無論是早睡早起的晨型人,還是晚睡晚起的夜貓族(或是中間分子),「早晨」只會在起床後才開始,不管幾點,都會遇上起床後的「黃金一小時」,這段時間要「為自己做最重要的事」,為接下來一整天做好準備。作者也整理出成功人士達成起床後的黃金1小時的原則……

晨活名人現身說法

「我會泡茶或咖啡、吃早餐,然後進入長達四小時、我稱之為「白色空間」的工作狀態。我的行事曆上一定會保留平日早上八點到中午十二點這段時間,而這也是只有我才有權支配的時間,不管是拿來寫作、研究企業發展、安排董事會議或健身鍛鍊都好。」——馬修.威瑟利-懷特/美國投資集團CAPROCK共同創辦人暨董事總經理

「起床後我會到樓下煮咖啡。三杯濃縮咖啡加三茶匙的可可粉(天然的那種,不是經過加工處理的鹼性可可粉)和兩包代糖,我聽說這能幫助大腦理清思緒、提升思考能力。我不知道是不是真的,但喝起來還不錯就是了。」——艾德.卡特姆/Pixar動畫工作室與迪士尼動畫工作室總裁

「(我)一般早上八點左右就會自然醒。理想的話,我會冥想十分鐘,但通常我都急著投入工作。我把電腦擺在書架上,這樣我就能戴著耳塞站著工作,把起床後的第一個小時拿來處理重要事務。」——大衛.卡達維/Podcast節目主持人、《從心開始》(The Heart to Start,暫譯)作者

「我起床後的第一件事就是努力回想夢境!你記得你作的夢嗎?……夢境似乎蘊藏了所有關於真相的線索與深刻的見解,而歷史上也有不少人從夢境中學習、了解到了什麼。你知道瑪麗.雪萊(Mary Shelley)創作《科學怪人》(Frankenstein)的原因和靈感源自於她的夢嗎?還有披頭四成員暨傳奇音樂人保羅.麥卡尼(Paul McCartney)寫的〈昨日〉(Yesterday)這首歌,其實是他在夢裡聽到的曲調?」——艾兒.露娜/藝術家、《這就是我背叛自己的方式》(The Crossroads of Should and Must,簡中版譯名)作者

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:「想過什麼樣的人生,就過什麼樣的早晨!」利用10大原則,複製成功人士起床後的黃金1小時】