40歲女不煙酒少肉竟患大腸癌　醫生揭常喝這類飲品出事1方法戒掉

【大腸癌／症狀／檢查／前兆／先兆】大腸癌是常見致命癌症，但即使年輕不煙不酒、甚示少吃加工食物，竟然仍有機會患上大腸癌？有台灣家庭科醫生分享病例，指有約40歲微胖的女患者本身不煙不酒，也少食肉製品或加工肉類，卻患上了大腸癌第四期（末期），經查問發現，主要因常喝1類飲品。另外，如有大便帶血、腹部不適等6大徵狀，就可能患上了大腸癌，應及早求醫檢查。



台灣家庭科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》分享病例。（節目截圖）

台灣家庭科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》分享病例，指1名約40歲的微胖女子，原本要做營養調理，惟到診時已確診大腸癌第四期，正接受治療。

陳醫生指出，女子沒有與患癌症高風險因素如煙酒類習慣，對紅肉製品或加工肉類攝取亦不多，經深入追問，才發現原因女子對比其他人有個比較不健康的習慣，就是每天喝1至2杯「含糖手搖飲品」。

珍珠奶茶等含糖手搖飲品是不少人的最愛。（示意圖／gettyimages）

陳醫生解釋，每天攝取大量且高糖食物，容易讓身體血糖過度增大，引發「胰島素阻抗」，而胰島素阻抗本身與癌症相關；而且長期吃高糖製品，導致脂肪堆積，造成「身體慢性發炎」，同樣與癌症相關。

陳欣湄建議要改變高糖飲食習慣，例如由原本喝全糖，改成8分糖，慢慢減少，最後可達成無糖程度，減少糖引來的其他併發症或身體風險。

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算的粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。