旅遊陷阱｜羅馬噴泉台階坐下食雪糕　美國遊客收到罰單盛惠3200元

你是否想過因在錯誤的地方拿著一支雪糕而被罰款？據英國 The Guardian 報道，一名美國遊客違反了其中一條羅馬城市禮儀（urban decorum）條規而遭到罰款450 歐元。



事件發生在當地時間9月3日凌晨1時，該名55歲的美國遊客坐在蒙蒂廣場的 Fontana dei Catecumeni 古蹟噴泉台階上吃雪糕，同時手還握着啤酒。當地的巡邏警察先對男子發出警告並告知這舉動會讓古蹟可能遭受破壞，奈何男子依然無動於衷。

羅馬古蹟處處有，更成為不少電影的場景👇👇👇

巡邏警察只好對他開出450歐元的罰單並叫他離開。這時男子才發現自己犯錯了，並對警察說，​​他不明白對方在說什麼，也不知道有這樣的條規，更不懂那裏是不能坐下。由於該噴泉靠近夜生活場所，人潮會比平日多，因此星期五晚上，當地的警察會用膠帶巡邏線將六角形基座的台階圍起來，以防人群聚集或坐在台階上，沒想到該男子在膠帶巡邏線被取下後，就犯下城市禮儀規則之一。

自2019年開始，羅馬政府為了維護古蹟環境的衛生、禮儀、安全制定了新法規和更嚴厲的處罰。為了保存羅馬的歷史、藝術禮儀和文化遺產，城市禮儀可減少古蹟被破壞，特別是在旅遊旺季。當時新增的法規包括禁止在這些受保護的噴泉Trevi Fountain、Fontana dei Leoni、Fontana 赤裸上身沐浴、亂投物體、攀爬及破壞噴泉，但是Trevi Fountain仍然可保留投擲硬幣的傳統。

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羅馬著名的Spanish Steps曾是Audrey Hepburn主演過的《Roman Holiday》其中一幕經典場景，許多遊客會在台階上拍照或者坐着休息吃東西。但這個行為可能會讓你面臨 250 歐元的罰款，若是台階被弄髒或損壞，罰款可能高達 400 歐元。同樣被禁止行為包括禁止在台階上吃、喝、拖着嬰兒車或帶輪子的手提箱上下台階。如果感到飢餓或疲憊的遊客，可以尋找公共長凳休息。

這些新條規讓羅馬被國際媒體嘲笑他們過度和反旅遊業，其實正是因為他們太想保護這幾千年的文化遺產，古蹟建築修復成本是很高，唯有施加嚴格的保護及不同額度的罰款，才能防止破壞行為發生。

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