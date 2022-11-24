點心放題4人狂叫60碟　最終有12碟咁處理　網民：人出點心你出命

任食放題就要食到盡，吃不完都叫咗先？有食客於網上討論區發文分享，指與朋友一行4人於一間食店享用點心放題，結果一枱就點了60碟點心，埋單總數432元，即每人毋須110元，直言「阿姐都話我哋黐咗線」。

帖文引來網民熱議，有網民對樓主4人的食量感到驚歎，「叫幾多都無問題，食得晒唔浪費就可以了」。不過，60碟點心每人平均要吃15碟，樓主稱他們最終吃了當中48碟食物，另外12碟則分到其他枱，形容「食得開心，盡興，不浪費」。但仍有不少網民質疑相關行為有些過火，「人哋出點心，你哋出命」。樓主回應時則強調他們「唔係偷唔係搶，畀足錢」，反問：「這是放題，食得晒點叫貪心？」



有食客於網上討論區發文分享，指與朋友一行4人於一間食店享用點心放題任食，結果4個人點了60碟點心，埋單計432元。（香港討論區）

該食客周一（11月21日）於香港討論區發文，分享到食店吃點心放題任食90分鐘經歷，「瘋狂點心放題：4個人叫咗60碟點心，阿姐都話我哋黐咗線。埋單$432（$88任食＋$10茶＋$10小費，共每人$108）」。

從樓主上載的照片見到，枱上滿滿都是食物，有蒸籠疊到4層高，而他們至少叫了灌湯餃、蝦餃、燒賣、水餃、牛柏葉、山竹牛肉球、鳳爪、鮮竹卷、棉花雞、炸芋角、腸粉，甚至菜乾豬骨粥、楊枝金露等，不少都「打孖」起跳。

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樓主指，他們最終吃了當中48碟食物，意味平均1人12碟，另外12碟則分到其他枱，形容「食得開心，盡興，不浪費」。

樓主一行4人點了多款食物。（香港討論區）

帖文引來網民熱議，有人對4人的食量驚歎，「好食得」、「大胃王」、「勁！回晒本！」、「食得是福呀」、「叫幾多都無問題，食得晒唔浪費就可以了」。但也有不少網民批評樓主行為過火貪心，損人不利己，「人哋出點心，你哋出命」、「貪心嘅人好恐怖」、「谷死自己身體消化系統」、「任食都唔洗搵命博」、「需然平，但折磨自己個胃」、「咁食法與野獸冇分別」、「唔識欣賞，食得晒咁又代表乜？」。

面對部份網民指摘貪心，樓主用幽默態度回應，「草根人生，食得晒不貪心」，指用餐後8小時已成功消化所有食物，「多謝關心」。樓主又強調，他們「唔係偷唔係搶」，「畀足錢，振興經濟，食得盡情，賣得開心，皆大歡喜呀！4個字， 食得係福」。