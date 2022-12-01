江澤民逝世｜連淘寶小紅書都變黑白　中港網路激罕「全平台哀悼」

中共前領導人江澤民11月30日因病搶救無效逝世，消息一出後，官媒、政府機關網站陸續換成「黑白色調」。



目前，就連大陸民眾一般慣用的淘寶、京東、拚多多的網購APP，各類社交、影視、音樂平台的網站和APP介面，也換成黑白色，引發輿論討論。還有大陸網友直言：「打開小紅書人人都是黑白照片，不滲人嘛?」

中港網站罕見「全平台哀悼」 淘寶小紅書也變黑白（點擊放大瀏覽）：

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據新華社，中共中央委員會，大陸全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和中國中央軍委30日發布「告全黨全軍全國各族人民書」，表示：「極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告：我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多髒器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

訊息發布後，大陸新華社、央視、人民網、環球時報等官媒、中共黨媒，以及幾乎所有陸媒，均陸續將網站改為黑白色調，政府部門方面，大陸國務院的中國政府網，和外交部、大陸國台辦網站等各級政府網站也紛紛改為黑白，央視新聞主播改穿黑西裝、繫上黑領帶播報新聞。

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接著，社交平台微博的熱搜榜單，以及愛奇藝、網易雲、支付寶、淘寶、京東、拚多多、美圖秀秀、嗶哩嗶哩等多個領域的民眾慣用APP與網站介面，甚至連小紅書的頁面都變成了黑白色。

有大陸網友對小紅書上的照片變成黑白色坦言，「還以為翻開了生死簿」、「是不是有點太陰間了」、「還以為手機中毒」、「跟發遺照一樣」，有人對網購APP介面變成黑白色說，「這也太打擊購物慾望了」。對於大陸全平台哀悼，改黑白色的行為，有大陸網友諷刺稱「最頂級的形式主義」、「還以為我死了」、「我死的時候能不能也這樣」、「有必要嗎？」。

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