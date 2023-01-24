初三赤口4招避嗌交「自己亂估」係大忌　傳訊息易惹誤會隨時反面!

【初三習俗／赤口／農曆新年／吵架和好】如果希望維繫良好的感情，最好不要利傳訊息吵架，專家說傳簡訊並無法正確表情達意，尤其你們都看不到彼此反應的情況下，等到你們發現不對勁時，本來只是件小事可能已經演變成大雪球般嚴重的問題... ...



你和另一半時常爭吵嗎？總覺得吵完架都沒有解決真正的問題，反而在彼此間多了許多裂痕？出去與朋友聚餐也被看出來兩人互動很微妙，竊竊私語討論著你們是不是在吵架，好尷尬啊！

或許，都是依靠文字訊息來溝通所惹的禍！來看看外媒網站「chicagotribune」、「independen」、「psychologytoday」、「quora」的資料吧！平常感情不錯但卻常常因「手機訊息」吵架？又該如何避免呢~（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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現代人的戀愛法：大量使用文字訊息溝通交流

別再用手機吵架了！發短訊傳來傳去只會越談越遭糕。不知道從什麼時候開始，我們交朋友、傳遞訊息、溝通已經大量使用『訊息文字』了！

但奇怪的是，即使這件事情進行了好多年，從網際網路普及後就如此了；但我們還是在「文字訊息」的溝通上常常面對誤會與歧見，好像總沒有人發展出什麼樣的溝通專屬語法讓大家遵循來判讀狀態、或是有效交流來往。大多數讓我們比較困擾的不是這種方式是否有效傳遞了訊息，而是冰冷的字面意思中夾雜的情緒波動，如何「可能地」反應某個人的心境、意向與態度。

雖然這幾年隨著通訊軟體的發達，以及活潑有趣的可愛風當道，廠商們發展出了大量的表情符號——使訊息中的文字可以夾雜圖片或emoji來傳遞個人的心境脈絡，但是，表情符號好像總被我們當成某種嬉鬧或敷衍的工具，你也不盡然真的會把這樣的符號當一回事。單純的「笑臉」也有可能是諷刺！

但是，如果只是單純用文字打出來的內容呢？你可能就會專心並嚴肅以對。當某些「字面意思」曖昧不明時，你不僅僅會困惑，更有可能造成誤解！你不僅只是會害怕對方言不由衷、心口不一，你也會因為胡思亂想，而想要用文字反擊。總是這樣的……因為訊息文字的模糊曖昧，讓我們很難判斷某段文句背後暗潮洶湧的情緒。你可以仔細回想看看，我們是否常常因為對方捎來的訊息，而感到「他到底是什麼意思」的疑惑，而暗自生悶氣呢？

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面對面不敢講的，傳訊息溝通交流就變大膽了

由於缺乏面對面接觸，會讓我們變得比自己在其他狀況下更粗魯無禮。當面對面被惹惱的時候，我們通常會自己過濾，因為我們感覺到自己要為自己說的話負責。但是透過傳訊息時，因為沒有了那層連結，我們將會很容易就會說出某些粗魯或諷刺的話，然後按鍵一按就傳出去了。

有個極大的問題是，手機提供了過於容易的方式，可讓人傳達整天來來去去的細瑣感受。因為你可以傳簡訊 ，藉此逃避在現實中「親眼看到你傳達的訊息怎樣衝擊到接收者」，然後你很快就會做得太過火了。這就有點像是肇事逃逸，因為你沒有親眼目擊你剛才導致的傷害。我們常常對彼此很惱怒，而且不必然想要面對面起衝突。但因一時的爽卻讓事情變得複雜，這樣實在不值得。

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不要用別人模糊的訊息判斷別人的心理狀態！對方沒說，就別擅自「幫他說」，也別肆無忌憚的發洩情緒

我們應該要避免隨便下結論，致使誤會別人的心境狀態。雖然，這不是直接告訴我們什麼訊息代表什麼情緒，但卻提醒我們不要用別人模糊的訊息判斷別人的情緒情況。還有，面對面講不出口的惡言，也別用訊息發洩！以下是幾點至關重要的要點。

一、別把別人往壞處想

我們必須假定每個人傳訊息來都是用良善的意圖。因為單純的文字都不長，這反映了「訊息量」總是不夠。在很多時候，我們以為某些訊息帶有情緒，但其實沒有，因為很多人在回覆訊息的時候，總是在非穩定且靜下心來的狀態回覆，可能在走動，可能在等東西、甚至可能在開車，所以很多簡短的回覆我們誤以為對方的簡短是種冷漠，但其實只是無心之過。

文字總是很難完整乘載情緒，沒有臉部表情或是語調，情緒總是很難斷，除非對方直接說出自己的情緒狀態，要不然我們不需要設想他們一定是在憤怒、或是失落之下所傳遞出來的訊息。

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二、亂揣測是大忌，胡思亂想總沒好事

我們有相當多邏輯上的偏誤，讓我們對訊息文字的判斷得出錯誤的決策，即便每個人接受到相同的訊息，也可能產生不同的想法。

比方，我們日常的中文訊息中常常夾雜著『啊』、『喔』等等語助詞結尾，但每個人使用這些語助詞的背後，可能代表的情緒或意向都不太一樣，有些人的回覆帶著不耐煩，但有些人只是習以為常的裝可愛、撒嬌而已。更多的可能，是完全無意義、無特別意思。因此，千萬不要別人打了幾個字，你就在心中百轉千迴喔。

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三、嘗試建立自己的安全感，勇於發問

如果你很在意每個人的情緒狀態，那你經過學習或經驗，你就應該會慢慢發展出一套關於情緒的理論，例如在A狀況時，大多數人會怎麼想，在B狀況時大多數人又會如何感受。有時候自己的理論或許可以涵蓋滿多情況的，但也無法完全，因為每個人都有不同的個性。我們或許也可以試著去瞭解看看別人又是如何在訊息之中傳遞情緒的，有時候跟朋友探究，他傳著段話真實的感覺是什麼，或許我們會知道更多。

如果真的覺得別人生氣了！那不仿平心靜氣地直接問對方是否生氣了，讓對方知道你在意他的狀態。

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四、在氣頭上的時候不要傳任何東西

在一張紙上明確寫下你想傳出去的訊息。用這種方式，表達自我的衝動會得到滿足，但沒有人會受傷。第二天再讀一次，然後看看你是否仍覺得有必要把這些東西傳出去。大部分時候你應該不會想這麼做了。你會克服這個情緒，然後因為自己沒有毫無意義地激起糟糕的感受而覺得鬆一口氣。把那張紙摺起來，然後丟掉。這是個很棒的象徵，而你在教自己自律，這肯定會對你的人際關係有幫助。

如果你還是覺得很生氣，就打電話跟對方說你想談談藉著表達對另一個人和對你自己的尊重，請盡可能好好溝通。這樣做，事情才會解決，而不是變得更糟糕。

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活絡關係、創造雙贏：面對面解決問題才是良方！

當人實際待在彼此身邊，發生爭論時會比較有敬意，也比較理智。就算講電話也比傳簡訊更好。在傳簡訊的時候，我們對於被激起的情緒並沒有足夠的覺察力和責任感，再加上你沒聽到對方的聲音或看見她的臉，你就更無法解讀那個人感受到的情緒。如果某人企圖透過簡訊來吵架，你可以說類似這樣的話：「我想這個對話面對面進行會比較有建設性」，或者你也可以建議雙方在電話中說個明白。

太多的人試圖通過發短信來建立關係，而真正建立親密關係的方法是通過面對面的時間。拿起電話與某人交談要容易得多。試試看！

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