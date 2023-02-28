過來人齊數「同細佬妹差十幾歲」日常慘事　有20歲女網友被當阿媽

他不是我兒子！一名女網友在網路上發文，提到自己和弟弟相差15歲，導致常常被誤認成弟弟的媽媽，因此感到相當困擾，貼文曝光後也掀起討論，許多苦主都很有共鳴。



25日一名女網友在Dcard上以「他是我弟不是我兒子！！」為題發文，她透露和親生弟弟相差15歲，自己今年20歲，而弟弟5歲。

原PO坦言去幼兒園接弟弟下課時，常常被其他同學和家長誤認成是弟弟的媽媽。原PO表示自己都會很有耐心地解釋，但其實心裡翻了無數個白眼。

文章惹起無數共鳴 有人同細佬差22歲「要佢大聲叫我姐姐」 點圖睇睇原文同網民反應：

+ 13

對此，原PO好奇詢問大家：「我相信不少人家裡會有年齡差更大的，你們有過類似的經驗嗎？也會跟我一樣很在意嗎？我有想過買個姐弟裝，衣服上面一個寫姐姐、一個寫弟弟，應該會比較好吧，還是我打扮要年輕一點？各位有什麼不錯的想法，我不想被當媽媽了。」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我跟我弟、妹差17歲，已放棄解釋了」、「我跟我弟差18歲，甚至還跟他長很像」、「跟我弟差10歲就受不了了，我根本變成免費褓母，還沒結婚生小孩就已經事先體驗到生小孩的痛苦了」、「我跟我姐差22歲，大家都以為我姐是我媽，我媽是我祖母」、「講個難聽的，年紀差這麼大，父母恐怕也會要你在他長大後，盡一些類似父母的義務」。

【延伸閱讀】帽事嘅｜介紹女友畀家姐識 兩女感情愈嚟愈好極欣慰 結局超崩潰（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

也有網友提到，「我跟我小弟差22歲，我都叫他要大聲叫我姐姐」、「我和我妹差14歲，一開始會解釋，可是換來的是對方『我懂你』的眼神，最後我直接放棄抵抗」、「多年來已經習慣了，從一開始就不是很反感被叫媽媽（但也不是開心），反正對方也只是想找個名詞稱呼」、「我和親妹妹差13歲，也常常被誤會，但我不會去解釋，一是我不在意年紀被叫大，二是否認就會有人開始提問怎麼差那麼多歲之類的」。

【延伸閱讀】發現男友同家姐同床瞓 仲會嘴對嘴kiss 女網友：是我不夠大方嗎（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

英國番茄大缺貨 部長建議改吃大頭菜、餐廳被迫供應「白披薩」

普亭稱西方想要「肢解」俄國 分割成莫斯科、烏拉山區等「迷你國家」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】