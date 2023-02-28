厚顏姑仔成日訂高級餐廳但又「漏咗帶銀包」 人妻1招KO網民叫好
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
外出用餐怎麼平分帳單通常不是一件難事，不過國外一名女子抱怨，自己的小姑每次出現都要去吃昂貴的餐廳，而且每次都會「忘記」帶錢包，讓她超級不滿，上網求助網友。
據《鏡報》（Mirror）報道，一名女子在論壇Reddit上匿名發文。
1招反制令姑仔當場嬲爆 網民狂讚做得好（點圖放大看原文全文）：
+15
女子在文中提到，自己今年28歲，賺的薪水的確滿不錯的，不過沒想到26歲的小姑便以此作為藉口，每次出門用餐都指定要她付錢。
原po表示，小姑每次來拜訪她和丈夫時，都不會訂飯店而是選擇住在他們家，而且每次都提議要去吃很貴的餐廳。不過令人困擾的是小姑每次都會「剛好忘記」帶錢包，於是都要原po付錢。
剛開始原po選擇先付款，要小姑之後再給她，但是小姑不但一次也沒有把錢還給原po，還暗示原po賺得那麼多，本來就應該幫老公和小姑付錢。
【同場加映】打算奉子成婚 意外聽到男友同家姐對話極心寒：還應不應該嫁他？（點圖放大閱讀）：
+27
最近小姑又來拜訪，而且又訂了很貴的餐廳。不堪其擾的原po當下假借忘記拿東西，回家一看果然發現小姑把銀包放在行李箱上，於是原po便帶著小姑的銀包去用餐。
到了結帳時，小姑又用相同方式說自己忘了帶錢包，這時原po拿出小姑的錢包說：「你是說這個錢包嗎？」讓小姑當場氣炸。小姑爆氣罵原po不該擅自拿取別人的物品，原po則詢問網友：「自己真的錯了嗎？」
這篇文章一出引來近4000則網友留言，大部分的網友都對原po的處理方式拍手叫好。有網友說原po的作法根本沒問題，還提議原po下次也「忘記」帶錢包讓小姑付錢。另一名網友則留言說原po的反擊實在讓人太痛快了，「真希望能親眼看到她（小姑）的表情」。
【同場加映】婚禮當日禮金不翼而飛 人妻一直自以為係掃把星 離婚先驚覺……（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+16
撞破老公同外籍看護床上除衫攬住瞓 稱一時衝動 人妻：應原諒嗎結婚6年仔都生埋先帶老婆見屋企人 一開門全家嚇呆 事後秒離婚重溫疑出軌男星經典金句 成龍拖埋一半人類落水 最誠懇反而係佢【帽事嘅】瘋傳「新郎喺新娘背後偷偷同外母拖手」照片 真相係……日本40歲人妻突收「女性聯署信」 才知10年枕邊人竟是超極品渣男
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】