北海道開車突進入「魔幻異世界」　分不出日夜：我還在人間嗎？

撰文：聯合新聞網
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日本北海道以風景著稱，特別是冬天的時候，雪白的世界總讓人產生一股浪漫感。

近來有位日本司機，就在北海道拍到一段奇特的畫面，引起許多網友的議論紛紛。

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根據日本媒體「まいどなニュース」報道，日本twitter網友「文坂」近來分享一段影片，畫面中是他行駛於北海道中標津、開陽台附近時的風景。

那時雖然天氣不錯，但因為氣溫只有零下10度，加上吹拂強風的關係，使得細雪紛飛，讓一切看起來霧濛濛的。

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而在細雪的「濾鏡」下，整條道路的樣子，也變得充滿著幻想色調，讓這位網友直呼「分不清楚到底是白天晚上、標高多高，甚至我還在不在人間」。而這段奇特的景致，更引起許多迴響。

不少網友就表示「好像衝進天空裡的感覺」、「簡直像幻想般一樣，太美了」、「要開到冥界了嗎」、「感覺好像要穿梭到異世界一樣」、「可以當作電影開場了」、「還以為是不錯的遊戲畫面，結果居然是現實世界」、「這是幾點時看到的呢」、「以前在加拿大也碰過類似的風景」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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