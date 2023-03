以神之名｜攝理教鄭明析入獄仍與Maple會面　監獄附近租單位傳情

揭發韓國邪教醜聞的Netflix記錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)引起外界關注,自稱「彌賽亞」(Messiah,意即救世主)攝理教主鄭明析借宗教之名性侵強姦女信徒,近千受害人遍布香港、日本、韓國、台灣、澳洲等地。方力申女友葉萱(Maple)在片中聲淚俱下親述被性侵過程,更指鄭明析在入獄期間仍要求與女信徒會面。

警告:以下內容,可能令人感到不安! 敬請留意!

鄭明析多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析借宗教之名性侵強姦女信徒,近千受害人遍布香港、日本、韓國、台灣、澳洲等地。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析於2009年因性侵罪行被判入獄十年。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析於2009年因性侵罪行被判入獄十年,期間繼續要求女信徒寄比堅尼照及長腿照供欣賞,並把喜歡的女信徒叫到監獄中會面。Maple在紀錄片中透露,自己及女信徒們當時得悉教主要求會面而感高興,更認為自己監獄是為了見主:「我感動到痛苦,能夠跟他(鄭明析)會面讓我非常感動,因為不是每個人都有這個機會,從某個角度來看,算是上天給我的大好機會?」

Maple在紀錄片中透露,自己及女信徒們當時得悉教主要求會面而感高興,更認為自己監獄是為了見主。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析與Maple的合照。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

另外,鄭明析特別托教友租了一個在監獄附近的單位,Maple亦去過兩、三次。單位的小露台能夠看到監獄,鄭明析每天下午1時都會出來運動,而Maple或其他女信徒就會在露台揮動地拖,鄭明析看到就會知道女信徒們來了。

鄭明析特別托教友租了一個在監獄附近的單位,能看到監獄中的情況。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析每天下午1時都會出來運動,而Maple或其他女信徒就會在露台揮動地拖。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

Maple憶述有次到達該單位後,看到鄭明析在牆上用手寫上自己的英文名「Maple」讓自己感動落淚。當時認為自己所相信的主受了委屈,為了蒼生及人們的罪而受苦,更覺得自己要更加努力地傳教,希望教主能夠盡快出獄。不過回想起被性侵的過程,只覺得自己所做的一切像個傻瓜。

不過回想起被性侵的過程,Maple只覺得自己所做的一切像個傻瓜。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

