以神之名｜攝理教鄭明析入獄仍與Maple會面　監獄附近租單位傳情

揭發韓國邪教醜聞的Netflix記錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）引起外界關注，自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主）攝理教主鄭明析借宗教之名性侵強姦女信徒，近千受害人遍布香港、日本、韓國、台灣、澳洲等地。方力申女友葉萱（Maple）在片中聲淚俱下親述被性侵過程，更指鄭明析在入獄期間仍要求與女信徒會面。

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鄭明析多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析借宗教之名性侵強姦女信徒，近千受害人遍布香港、日本、韓國、台灣、澳洲等地。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析於2009年因性侵罪行被判入獄十年。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析於2009年因性侵罪行被判入獄十年，期間繼續要求女信徒寄比堅尼照及長腿照供欣賞，並把喜歡的女信徒叫到監獄中會面。Maple在紀錄片中透露，自己及女信徒們當時得悉教主要求會面而感高興，更認為自己監獄是為了見主：「我感動到痛苦，能夠跟他（鄭明析）會面讓我非常感動，因為不是每個人都有這個機會，從某個角度來看，算是上天給我的大好機會？」

Maple在紀錄片中透露，自己及女信徒們當時得悉教主要求會面而感高興，更認為自己監獄是為了見主。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析在獄中繼續要求女信徒寄長腿照供欣賞，包括Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析在獄中繼續要求女信徒寄長腿照供欣賞，包括Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析在獄中繼續要求女信徒寄長腿照供欣賞，包括Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析與Maple的合照。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

另外，鄭明析特別托教友租了一個在監獄附近的單位，Maple亦去過兩、三次。單位的小露台能夠看到監獄，鄭明析每天下午1時都會出來運動，而Maple或其他女信徒就會在露台揮動地拖，鄭明析看到就會知道女信徒們來了。

鄭明析特別托教友租了一個在監獄附近的單位，能看到監獄中的情況。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析每天下午1時都會出來運動，而Maple或其他女信徒就會在露台揮動地拖。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

Maple憶述有次到達該單位後，看到鄭明析在牆上用手寫上自己的英文名「Maple」讓自己感動落淚。當時認為自己所相信的主受了委屈，為了蒼生及人們的罪而受苦，更覺得自己要更加努力地傳教，希望教主能夠盡快出獄。不過回想起被性侵的過程，只覺得自己所做的一切像個傻瓜。

不過回想起被性侵的過程，Maple只覺得自己所做的一切像個傻瓜。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

以神之名｜方力申女友被邪教領袖性侵 34秒極變態錄音終極曝光

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