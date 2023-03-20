春分切忌食辣「6大禁忌逐個數」劇烈運動都唔好｜附春分開運3招

【春分禁忌／春分開運】週二（21日）就是24節氣中的「春分」，也是個具有「萬物復甦」意味的日子。不過在春分這天，卻也有著不少的禁忌。



像是台灣命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」就在社交平台上發文表示，春分有6項禁忌千萬不能觸犯，但同時也建議可以去做3件事情，藉此達到開運的效果。

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春分禁忌一、不宜吃冰和過辣的食物

小孟老師表示，由於春分這天是個「季節交替」的日子，因此不宜吃冰、過辣的食物，否則恐引發身體不適。

春分禁忌二、不宜劇烈運動

春天後母面（意即天氣陰晴不定），小孟老師指出，由於春分時的時節變化大、氣溫不穩定，故不適合從事劇烈運動，不然心臟恐因此不舒服。

春分禁忌三：不宜探病

春分象徵了一年的開始，而俗話說「一年之計在於春」，因此小孟老師特別建議，在春分這天不宜探病。

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春分禁忌四、不宜過度行房

小孟老師表示，春分正值季節交替，假設在這天過度行房的話，身體將可能變得虛弱，甚至因此染病上身。

春分禁忌五、開車不宜超速

春分時節的霧氣較重，開車上路時需多加注意視線問題。對此，小孟老師就建議這天絕對不可超速，否則恐遇上交通事故。

春分禁忌六、避免清晨上山

同樣也是因為春分霧氣重，小孟老師指出，在這天開車上山的話容易因為視線不佳而發生意外，就連走在山路上都可能因為濕氣較重而滑倒。

春分開運方法一、立蛋

小孟老師提醒，春分的確切開始時間為21日清晨5時24分。在這個時間點，大家可以試著立蛋、把蛋給豎立起來，這麼一來即可讓一年四季都維持好運氣。

春分開運方法二、接春分水

小孟老師表示，可以在進入春分的時候，將飲水機或水龍頭打開接水，除了可以把這些水喝下肚外，也可以拿來洗臉，代表開春大吉。

春分開運方法三：吃太陽餅

古代帝王有著「春分祭日、秋分祭月」的習俗，但因為今年的春分是在晚上，故小孟老師建議，可在春分開始的那一刻吃個太陽餅，或是在當天走到戶外曬曬太陽，都可以從中獲得好磁場。

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