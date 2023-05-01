靈魂出竅｜身體靈體一分為二「看見床上的自己」4點分析背後科學

「靈魂出竅」又稱出體經驗，字面意思意味著靈魂離開了自己的身體，漂浮在肉體之外活動。靈魂出竅發生時，當事人會有身靈一分為二，飄浮在空中由上而下俯瞰自己的感覺，但這些說法未曾獲得科學家證實。英國認知神經科學家近日對此作出解釋，這種現象是大腦部分受損所致。



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《每日郵報》報導，安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）認知神經科學家艾斯佩（Jane Aspell）日前在演講中討論靈魂出竅（Out-of-body experience，OBE）背後的真相，艾斯佩認為，人們有脫離身體、看見自己的感覺，是由於大腦顳頂葉交界處（temporo-parietal junction, TPJ）右半部受到損傷導致的。

艾斯佩說，顳頂葉交界處負責處理來自視覺、聽覺、觸覺的所有資訊，將所有感官連貫起來，建立協調一致的自我意識：「當這個區域沒有正常運作，來自不同感官的資訊就無法整合，導致整體的感官體驗被打亂。」

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另外，顳頂葉交界處的前庭皮質（vestibular cortex）則負責維持身體的平衡感，以及感知重力的牽引。當大腦無法將平衡系統的資訊與其他感官相結合時，就會產生靈魂游離在肉身之外的感覺。綜合上述解釋，艾斯佩博士說：「曾有幾個案例表明，有過靈魂出竅經歷的人在顳頂葉交界處都出現異常。」

2002年，瑞士日內瓦一名42歲女患者接受癲癇手術。手術前，醫生在她的大腦中植入電極，經由電流刺激確認手術部位。當顳頂葉交界處通電時，患者說自己體驗到「靈魂出竅」的感覺。切斷電流後，她又回到自己的身體裡。

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