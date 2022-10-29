女兒總是學不懂用洗衣機！人妻苦惱原因　原來全拜「神隊友」所賜

經常在社群平台上分享理財觀念和日常生活的台灣知名作家吳淡如，近日見到女兒想洗校服，但洗衣機學了2次都還不會，讓她超惱火，質疑「洗衣機那麼難學嗎？」後來才發現，原因竟出在爸爸身上。



吳淡如早前在Facebook上分享，晚上看到女兒在洗衣機那裏按來按去，原來是想要洗校服，儘管希望培養小孩獨立生活的能力，但也納悶為何女兒沒來問媽媽？她說「爸爸有教。」

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沒想到靠近洗衣機一看，女兒按完以後，儀表板上顯示竟然要洗2小時，這意味着女兒12點都還不能睡。請爸爸再教一次以後，女兒還是不會，吳淡如說「對於小孩如此無能我有點惱火，洗衣機那麼難學嗎？」後來她才發現問題不在小孩，「爸爸根本不知道現代的洗衣機只要按2下就可以，還教他怎麼樣把所有儀表板都按了一遍。（水落石出）」

吳淡如說，這讓她想到30年前學開車時，老公怎麼教她都不會，結果去教練場卻一次過關，「就是那種跟你打撞球會充滿天份的跟你說『這個只要左邊削三十分之一就會打進洞！』」她這才恍然大悟，難怪只要爸爸教數學，小孩從來沒會過。吳淡如表示自己的專長是把難的變簡單，但爸爸的專長在於化簡為難，質疑「還是唸工業管理的不是嗎？」於是她做了一張洗衣機如何使用的表格，對自己說「媽媽請息怒！」

帖文一出，不少網友頗有同感，笑稱：

．「這把簡單的事變複雜的功力，也不是人人都行的唷！爸爸的特殊長項啊」

．「媽媽請息怒！我們家是兒子們都學會了，只有爸爸不願意學」

．「洗衣機會自己判斷水量的多寡」

．「沒有學不會的學生，只有不會教的老師」

．「爸爸永遠是家裏越幫越忙的豬隊友啊」

．「非常理解你惱火的fu」



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