鮭魚之亂｜唔止壽司凍食　日本人連食便當都唔加熱原來有4大理由

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-03-22 09:30

日本便當的精緻一直都是眾所周知的，但不知道你有沒有注意到，在日劇或動漫中，他們的便當都沒有加熱就直接吃了？到底是日本人本身愛吃冷便當，還是電視沒有演出來呢？

對於大部份香港人來說，便當一定是熱的，即使不是拿着會燙手的程度，也一定不會是冷的，當然白飯一定要是冒着白煙端出來的。在便利店買便當時，店員也一定會問是否需要加熱。但來到日本，熱的便當卻沒有那麼普遍，到底是為甚麼日本人不吃熱便當呢？

1. 在日本吃冷便當也是一種禮儀

是的，大家都知道日本是一個非常講究禮儀的國家，做任何事情之前都會先考慮是否會影響到別人。但為甚麼吃熱便當也會造成別人的困擾呢？不知道你有沒有試過在坐長途客運或火車時，突然一股很香的便當味不知道從何處飄來，讓本來肚子沒有很餓的你，突然好想「分一杯羹」。熱的食物總是比冷的食物來得香，因着熱氣香味也會隨之飄散開來，其實在自己品嚐的同時，對別人卻是一種騷擾。

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2. 不是所有食物都適合加熱

日本的便當除了主食，很多時候也會有配菜，所謂的配菜不外乎醃漬物、沙拉或水果。全都放在同一盒時，加熱的話味道反而會變得非常奇怪，所以不如直接吃涼的就好了。另外，有些食物像是蔬菜在反覆加熱下營養會流失，反而變得不健康。

3. 日本人對食講求「細嚼慢嚥」

有吃過日本便當的都知道日本便當份量真的很少，台灣人到日本吃便當可能要吃個兩三個才會飽。其實不是日本人胃口特別小，而是因為他們喜歡「細嚼慢嚥」，一口一口慢慢品嚐食物的原味。有一個說法是，食物趁熱吃可以伴隨着飄散在空氣中的香氣增加入口時的味道，所以要好吃不難。而放涼之後還能保有口感及味道，卻是更深一層的體驗。比如說米飯，其實除了米香味，咀嚼時所釋放的甘甜才是米飯的精華所在。

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4. 日本便當的視覺饗宴

日本人在吃便當時，不只是嘴巴在品嚐，眼睛同時也在享受。他們的便當花樣層出不窮：像媽媽每天早上為小孩準備的營養便當，也有妻子每天為丈夫準備的愛心便當。還會加入不同的裝飾來讓便當看起來更吸引，更有些人會因應不同的主題使用不同的便當盒，讓便當看起來更美味可口。但試想想，如果打開美麗的便當盒後，裏面的蔬菜都因為過度保溫後變黃，飯因為水氣的關係變黏，肉類也因為一直在保溫狀態而口感變差，這多讓人失望呢？而由於日本人習慣早上準備便當，外面販售的便當也不會放到冷藏保存，所以便當只會是涼的，不會是冷的。

看完以上的介紹如果還是不能接受想吃熱便當，其實在便利店購買便當時也可以跟店員說加熱。而其實現在也有一些便當上面會有標明是需要加熱享用的便當，像是親子丼或起司類的。如果是其他便當，加熱之前請務必注意不要把不能加熱的材質一起放進去微波哦！不過如果有機會，希望大家還是可以入鄉隨俗，體驗看看日本的冷便當文化！

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